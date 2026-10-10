Kartal'da hastanenin çatısındaki yangın söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden açıklama

Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık , polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale edilirken, boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması sürüyor.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği tarafından yangına ilişkin yapılan açıklamada, yangının saat 19.27 sıralarında, Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi'nde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari binasında çıktığı belirtildi.

İlk incelemelere göre, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangın, binanın çatısına sıçradı ve yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayıldı. Açıklamada yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

İdari binada meydana gelen yangının, polikliniklere ve hasta ile personelin bulunduğu alanlara sıçramadığı tespit edilirken, “Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir.” denildi.

Valilik, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını, yangından etkilenen hasta veya vatandaş olmadığını açıklandı.