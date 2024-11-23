Kartal'da İETT otobüsünün üzerine inşaattan kalas düştü

İstanbul Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün üzerine inşattan kalaslar düştü. Kazada yaralanan olmadı.

Kartal'da İETT otobüsünün üzerine inşaattan kalas düştü

Olay, dün Kartal'da Kordonboyu Mahallesi Şehzade Caddesi'nde meydana geldi.

İETT otobüsü caddede seyir halindeyken, o sırada inşaat halinde olan binadan inşaat kalasları otobüsün üzerine düştü.

Otobüste hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Yolcular, güvenlik önlemiyle tahliye edilirken, cadde üzerinde kısa süreli trafik meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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