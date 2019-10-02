İstanbul'un Kartal ilçesi Petrol-İş Mahallesi Rahvanlar Caddesi'nde Nazlı Öztabak'ın kullandığı ciple Dilara Özdoğramacı'nın kontrolündeki cip çarpıştı.
Çarpışma sonucu Öztabak'ın kullandığı cip yan yattı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yan yatan araçtan Öztabak kendi imkanlarıyla çıkarken, sağlık ekipleri tarafından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer sürücü Dilara Özdoğramacı ise işlemler için karakola götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Olayı gören bir görgü tanığı da kendisinin yolda yürüdüğünü, araçların süratli olmadıklarını ve kendisinin de son anda kazadan kurtulduğunu söyledi.