Kartal'da ilkokulda taciz iddiası

İstanbul Kartal'da bulunan bir ilkokulda kız öğrencinin tacize uğradığı iddia edildi.

Olay geçen cuma günü meydana geldi.

İddiaya göre okul bahçesine giren kimliği belirsiz bir erkek, ikinci sınıfa giden 7 yaşındaki E.A isimli kız çocuğunu elle taciz etti.



Korkarak şüpheliden uzaklaşan çocuk, durumu öğretmenine anlattı. Kızının davranışlarından şüphelenen anne Gönül A., yaşananları öğrendikten sonra Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu.

Gönül A. ve diğer öğrenci velileri ise bugün Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek soruşturmayla ilgili bilgi aldı. Okulun güvenlik kamera görüntülerinin yönetim tarafından kendilerine gösterilmediğini söyleyen veliler, ilkokul önünde toplanarak okul müdürünü protesto etti.



"HANGİ VELİ DAYANIR ÇOCUĞUNUN TACİZ GÖRMESİNE"



Kızının tacize uğradığını akşam öğrendiğini söyleyen anne Gönül A., "Ben cumartesi günü okula geliyorum. Benden önce Zuhal öğretmenimiz geliyor durumu anlatıyor. Müdür bey duymamış gibi davranıyor. Ben polis arkadaş ile içeri giriyorum. Bana kamerayı göstermiyor. "Polis getirmeyin okula" diyorlar. Hangi veli dayanır çocuğunun burada taciz görmesine" dedi.

"KAMERALARLA OYNUYORLAR"



Okula geldiğinde kamera sistemlerin değiştirildiğini öğrenen Gönül A., "Bana 'Kameralar bozuk' diyor. Ben şikayetçiyim. Güvenliğin kıyafetleri yok. Elini kolunu sallayan giriyor. Ben nereden bileyim adamın birisinin tekrar aynı şeyi yapmayacağını. Kızımın ağzından laf aldım. Çocuğum bana, 'Anneciğim korkma sakın, bir yaşlı amca geldi saçımı okşadı, yanıma yaklaştı gel' diye. Sonra parmaklarıyla beni çağırdı' dedi" diye konuştu.



"HİÇBİR TEDBİR ALINMIYOR"



Okul önüne gelen başka bir veli ise, "Kızım bu okulda okuyor. Bir çocuğun tacize uğradığını öğrendim. Gelip, 'Kamera görüntüleri nerede?' dedim. Kamera görüntüsü diye bir şey yok. Güvenlik yerinde değil, tamamen ihmal var burada. Okulla alakalı devletin her türlü yardımı yapmış olmasına rağmen velilerden para istiyorlar sürekli" dedi.

BEBEK ARABASIYLA UÇUYORDU