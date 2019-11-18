Kartal'da kamyonet alt geçide sıkıştı

İstanbul Kartal'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, Hükümet Caddesi'nde bulunan 3 metre 10 santimetre yükseklikteki Kartal Baba alt geçidine sıkıştı.



Sağ tarafı havada kalan aracı hareket ettirmeyi başaramayan sürücü, polisten yardım istedi.



Olay yerine gelen polis ile zabıta ekipleri, alt geçide giden yolu trafiğe kapattı. Çevrede güvenlik önlemi alındı.



Kamyonet, vinç ve çekici yardımıyla sıkıştığı yerden yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında kurtarıldı.



Yaşanan olay nedeniyle caddede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kamyonetin kurtarılmasının ardından normale döndü.