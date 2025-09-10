Kartal'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 yaralı

İstanbul Kartal'da sahil yolunda kontrolden çıkan otomobilin park halindeki diğer araçlara çarptı. Olaya 2 kişi yaralandı.

Kartal'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 yaralı

Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde bulunan otomobillere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yavaşlarken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

