Kartal'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 yaralı
İstanbul Kartal'da sahil yolunda kontrolden çıkan otomobilin park halindeki diğer araçlara çarptı. Olaya 2 kişi yaralandı.
Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde bulunan otomobillere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yavaşlarken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Trafik Kazası
- İstanbul
- İstanbul Kartal