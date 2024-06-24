Kartal'da kontrolden çıkan otomobil refüje girdi: 3 yaralı

Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde yaşandı.

İddiaya göre, Can Ozmen hakimiyetindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp yolun ortasındaki ağaçlık alana çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüsü dahil 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.