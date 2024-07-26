Kartal'da korku dolu anlar: 4 katlı binada balkon çöktü

İstanbul Kartal'da 4 katlı binanın 4. katındaki evin balkonu çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kartal'da korku dolu anlar: 4 katlı binada balkon çöktü

Kartal'da Orhantepe Mahallesi Banu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki evin balkonu saat 14.00 sıralarında çöktü.

Bina sakinleri gürültüyü duyarak büyük panik yaşadı. Balkondan kopan moloz parçaları sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve belediye zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kartal'da korku dolu anlar: 4 katlı binada balkon çöktü - 1

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bina ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

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