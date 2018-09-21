İstanbul'un Kartal ilçesi Gümüşpınar Mahallesi Sarmaşık Sokağı'na motosikletle gelen iki kişi, buradaki Abdullah A.'ya silahla ateş etti.
Saldırıda Abdullah A. ağır yaralanırken, iki saldırgan olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah A., hastaneye kaldırıldı.
Sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri, motosikletle kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kartal'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Kartal'da, motosikletli iki saldırganın silahla ateş açtığı kişi ağır yaralandı.
İstanbul'un Kartal ilçesi Gümüşpınar Mahallesi Sarmaşık Sokağı'na motosikletle gelen iki kişi, buradaki Abdullah A.'ya silahla ateş etti.