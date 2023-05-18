Kartal'da su birikintisine giren otomobil devrildi

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu Soğanlık mevkiinde meydana geldi.

34 CCR 515 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Ergen yolda oluşan su birikintisine sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki beton bariyere çarptı.

Çapmanın etkisi ile otomobil yolda savrularak devrildi. Kazada sürücü Mustafa Ergen ve Eşi Ülkü Ertan Ergen hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.