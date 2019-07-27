İstanbul'un Kartal ilçesi Yukarı Mahalle Hürriyet Caddesi'ndeki elektrik trafosunda yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve AYEDAŞ ekipleri, trafo merkezinin kapısını levye ile açarak yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kartal'da trafo yangını
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Kartal'da elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ve AYEDAŞ ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'un Kartal ilçesi Yukarı Mahalle Hürriyet Caddesi'ndeki elektrik trafosunda yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.