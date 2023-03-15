Kartal'da velilerden okul önünde eylem

Okul önünde toplanan yaklaşık 100 veli ve öğrenciler okulları yıkılmayacaksa misafir edildikleri okulda kalmak istediklerini belirtti.

Öğrenci velisi Neriman Yıldırım, okulun eski bir okul olduğunu belirtirken 2 bloktan oluşan yapının bir blokunun 5 sene önce güçlendirildiğini dile getirdi.

Öte yandan Yıldırım, diğer blokun depreme dayanıksız olduğunu dile getirdi.

"Yaklaşık 90 santimetre temeli olan, yığma bir bina. Güçlendirildiği söyleniyor. Okula girdik, gezdik, baktık, güçlendirilmiş hali bile son derece ürkütücü. Yaklaşık 750 tane öğrencisi olunan bir okul." diye konuşan Yıldırım, 750 velinin de çocuklarını okula göndermeyeceğini söyledi.

Yıldırım, "Eğer yıkılıp yapılmayacaksa da şu an misafir olduğumuz okulda eğitim hayatımıza devam etmek istiyoruz. Biz dilekçeler yazdık. Güçlendirildiği için tekrar gelip denetimden geçecek. Ama şu anda denetimden geçmedi." dedi.

