Kartal'da zincirleme kaza: 11 araç hasar gördü

Kaza, Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akan trafiğe aldırış etmeden yarışan iki otomobil sürücüsü, makas atarak ilerliyordu.



Hızla ilerleyen otomobillerden birine orta şeride geçtiği sırada arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kaza sonucu savrulan otomobil park halindeki iki araca çarptı. Arkadan gelen araçta güçlükle duran otomobile çarparak durabildi. Kazada park halindeki araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi hafif yaralandı.