Kartal'da zincirleme kaza: 5 yaralı

İstanbul Kartal'da, Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde aynı yönde seyir halinde olan 3 otomobil ile bir hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada savrulan otomobillerden birisi orta refüje çıkarak ters döndü, diğeri orta refüjdeki kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı, üçüncüsü ise yol kenarındaki kaldırım ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller ve hafif ticari aracın çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.