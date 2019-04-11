İstanbul Kartal'da 21 kişi hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanık hakkında hazırlanan iddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin sanıklar Suzan Çayır, Uğur Mısırlıoğlu ile Arzu Keleş Baran hakkında hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.



İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, hazırladığı tensip zaptında davanın tek tutuklu sanığı olan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun bu halinin devamına karar verdi.

YAKALAMA KARARI



Soruşturma kapsamında tutuklanan ve avukatının itirazı üzerine tahliyesine karar verilen binanın projesini oluşturan Suzan Çayır hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmeden heyet, tutuksuz sanık yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın ise duruşmaya zorla getirilmesini kararlaştırdı



Mahkeme heyeti, duruşmanın 24 Haziran'da görülmesine karar verdi.



21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanının 6 Şubat saat 15.59 sıralarında çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı kurtarılmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı.



Sanıklardan Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanırken, Arzu Keleş Baran ve Osman Mısırlıoğlu ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.



Soruşturma kapsamında 14 şubat'ta tutuklanan Sanık Suzan Çayır ise avukatının itirazı üzerine tahliye edilmişti.



ON BEŞER YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yapı iznine göre 7 katlı olan ancak 9 katlı yapılan Yeşilyurt Apartmanı'nın bina inşaatında kullanılan beton kalitesinin projede öngörülen beton sınıfını karşılamadığı, kullanılan betonun TS standartlarında belirtilen kriterlere uygun olmadığı belirtilmişti.



İddianamede, binada kullanılan malzemelerin standartlara uygun olmadığı, beton kalitesinin düşük olduğu, deniz kumu kullanılması nedeniyle demirlerin korozyona uğradığı, kötü malzeme kullanımı ve inşaatın projesine aykırı olarak tamamlanması ile de taşıyıcı sisteme fazlasıyla yük bindiği ve tüm bu olumsuzlukların bir araya gelmesiyle binanın çöktüğü açıklanmıştı.



İddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

