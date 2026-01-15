Kartalkaya cezalarına itiraz. Savcı cezayı fazla buldu

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada karar geçen aylarda açıklamıştı.

Otel sahibi Halit Ergül, eşi ve iki kızı dahil 11 sanık, ölen 34 çocuk için olası kattan kasten öldürme suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cezalarda indirim uygulanmazken ölen 44 kişi için sanıklara ayrıca 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Başsavcılık bu kişilere cezanın olası kastla değil, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan verilmesi gerektiğini belirtip müebbet hapis cezası kararına itiraz etti.

Savcılık istinaf başvurusunda ayrıca, turizm yeterlilik belgesi veren firma sahibi, çalışanı ve il özel idaresi görevlisi 4 kişiye verilen 21 yıl hapis cezasına da itiraz etti.