Kartalkaya davasında 5'inci gün

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak sabaha karşı çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı.

Facianın ardından 19'u tutuklu 32 sanığa açılan davada 4. gün dün tamamlandı. Davanın 5'inci celsesi bugün devam edecek.

OTEL SAHİBİ SAVUNMA YAPTI



Otel sahibi Halit Ergül duruşmanın 4'üncü gününde savunmasını yaptı. Otel yönetiminde bulunan eşi, kızları ve damadını korudu. Yangınla ilgili çalışanları suçladı.



"SENİN HİÇ Mİ SUÇUN YOK" TEPKİSİ

Ergül, "300 personelin olduğu yerde bir kişinin hatasını bugün burada hepimiz çekiyoruz" dedi. Bu ifade üzerine salondaki müştekiler Ergül'e "Senin hiç suçun yok mu" diyerek bağırıp ve tepki gösterdi.



"Pişman mısınız? Pişman olduğunuzu, özür dilediğinizi duymadık." denilmesi üzerine "Uyumuyorum ben." diyen Ergül, "Kusurunuz var mı?" sorusuna, "Benim kusurum falan yok." cevabını verdi.



Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Ergül'e soru sorduğu sırada müdafi avukatının araya girmesiyle sanık yakınları, müştekiler ve avukatlar arasında tartışma çıktı.



Birbirlerinin üzerine yürümek isteyen tarafları, güvenlik güçleri engelledi.

Salon boşaltıldı, duruşmaya bugün sabaha kadar ara verildi.



1998'ER YIL HAPİS TALEBİ

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.