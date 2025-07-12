Kartalkaya davasında 6'ncı celse bugün

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak sabaha karşı çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşmasında 5. gün tamamlandı.



Aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın dünkü celsesinde son olarak tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar ve Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener savunma yaptı.



SANIK SAVUNMALARI TAMAMLANDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklama taleplerinin duruşma sonunda değerlendirilmesine karar verdi.



5 gündür devam eden ve 32 sanığın savunmasının tamamlandığı yargılama bugün saat 10.30'a başlayacak 6'ncı celseyle devam edecek.



Davada bundan sonraki süreçte müşteki ve tanık beyanları alınacak.



"BİZ DENETİMLERDEN TAM GEÇTİK"



Dünkü celsede çapraz sorgusu devam eden otel sahibi Halit Ergül denetim yapmayanları suçlayarak "Benim ihmalim falan yok" demişti.

Ergül denetim yapmayanları suçlayarak "Biz denetimlerden tam geçtik" ifadelerini kullanmıştı.

