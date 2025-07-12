Kartalkaya davasında 6'ncı celse... Duruşma salonunda gözyaşları

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak sabaha karşı çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşmasında 5. gün tamamlandı.

Aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın dünkü celsesinde son olarak tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar ve Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener savunma yaptı.

OĞLUNU KAYBEDEN DANIŞTAY 9'UNCU DAİRE BAŞKANI MÜŞTEKİ OLARAK İFADE VERDİ



Duruşmanın 6’ncı günü de yoğun güvenlik önlemleri altında saat 10.30’da başladı.

Sanık, mağdur ve müşteki yakınları ile avukatlar polis kontrol noktasından geçtikten sonra salona alındı.

Duruşmada, mahkeme başkanı alfabetik sırayla müştekilerin ifadelerini almaya başladı.

"EV SAHİPLERİ TARAFINDAN UYKULARINDA KATLEDİLDİLER"

İlk olarak yangında oğlunu kaybeden Doktor Yiğit Gençbay'ın Danıştay 9'uncu Daire Başkanı babası Abdurrahman Gençbay (58) dinlendi. Yangın sırasında dışarıya çıkan ve sonrasında tekrar arkadaşıyla birlikte tatilcileri kurtarmak için içeri giren Doktor Gençbay’ın babası Abdurrahman Gençbay, evlatları katledildikleri için buraya geldiklerini belirtti.

"Otele gidenlere müşteri denilmez, misafir denir. Ev sahipleri tarafından uykularında katledildi." diye açıklama yapan Gençbay, "Gözümün önünde sanık yakınları ağza alınmayacak küfürler ettiler. Savunma hakkı kutsaldır saygım var ama karşısındaki insanların duygusunu anlamayacak kadar tepkisiz olmasınlar. Biz artık sizlerle hasımız ama sizden de mertlik bekliyoruz. Benim evlatlarım dışarıya çıktı, çocukların çığlıklarını duyunca gözünü karartarak o ateşin içine girdiler. İntörn doktordu ama insanlığı daha öndeydi." dedi.

Cenazelerinin 10'uncu katta bulunduğunu sözlerine ekleyen Gençbay, "Ben sizin yerinizde olsam kendimi aşağıya atardım, gidip otele muz yemezdim." diye konuştu.



"BU DAVA TARİHE GEÇECEK"



Abdurrahman Gençbay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da otel yetkilileri hakkında şikayette bulunacağını ifade ederek şöyle devam etti:

"Burada organize bir vergi kaçakçılığı var. Bu kadar organize kötülük, suçu aşçı yamağına atmaya bile çekinmiyor. Bu organize suça iştirak edenler yönetmeliklerin arkasına sığınıp kendilerini, sorumluluğunu dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Bu dava, tarihe geçecek davadır. Tarihte yerini alır. Yapanın yanına kar kalır algısının paramparça edileceği bir dava olacaktır. Bu mazlum milletin davası olacaktır. 84 milyonun gözü kulağı bu davada. Bu yargılama sonucunda alınacak karar hukuk tarihine altın harflerle geçecek.” dedi.