Kartalkaya davasında 8'inci celse bugün: Yangın eğitimi verilmedi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak gecesi 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşmasında birinci hafta geride kaldı.

Aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın yedinci gününde, gece yarısına kadar süren celsede son olarak tanıklar dinlendi.



"YANGIN MÜDAHALE EKİBİ KURULMADI"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturdiği salonda görülen duruşmada otelin çamaşırhane sorumlusu Recai Yamantürk ifade verdi.



Otelde en son yangın tatbikatının 5-6 sene önce yapıldığını hatırladığını da dile getiren Yamantürk, "Yangın müdahale ekibi kurulmadı. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanı olup olmadığını bilmiyorum. Mutfağı gece denetleyen biri var mı bilmiyorum, oraya hiç çıkmazdım." diye konuştu.



"BANA YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEDİ"

Otelin mutfağında makarnacı olarak çalışan tanık İsmail Güney ise 2 senedir Grand Kartal Otel'de görev yaptığını, kendisine yangın eğitimi verilmediğini ve bu süre içinde İSG uzmanı görmediğini anlattı.



Kartal Otel ve Grand Kartal Otel'de toplam 49 yıldır pist ve garaj sorumlusu olarak çalıştığını belirten Erol Yaman yangından 1 ay önce garaj kapısı önünde yangın tatbikatı yapıldığını ve 30-40 kişinin katıldığını öne sürdü.

