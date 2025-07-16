Kartalkaya davasında 9'uncu gün: Odalarda sigara içildiğinden duman dedektörü yokmuş

Kartalkaya’da 78 kişinin can verdiği otal yanına ilişkin 19'u tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 9'uncu günde devam ediyor.



Bugünkü duruşmada, müştekiler ile tanıklar dinleniyor.



2008 yılından bu yana otelde kat görevlisi şefi olarak çalışan İdris Erol, tanık olarak ifade verdi.

"VATANDAŞLARI KURTARDIK"



Yangın gecesi otelde 3'üncü katta kaldığını belirten Erol, "Koşarak 4'üncü kata çıkmaya çalıştım. Duman yüzünden çıkamadım. Odama dönüp garaj kapısından dışarı çıktım." dedi.



Sonra vatandaşları kurtarmaya çalıştığını ifade eden Eol, "İtfaiyeci İrfan Acar öncesinde denetime geldi, tüm katları tek tek gezerek inceleme yaparak eksiklikleri tespit etti. Cemal Özer, muhasebeye geçerek eksiklikleri temiz kağıda geçti. Cemal Özer de itfaiye ile gezerek denetimde bulundu. İrfan Acar'ın geldiği gün başka bir denetim daha vardı. Onların da yanında Emir Aras vardı.” diye konuştu.



Acil kurtarma ekibi listesinde isminin ve adının olduğu hatırlatılan Erol, imzanın kendisine ait olmadığını ifade etti.



"ODALARDA SİGARA İÇİLDİĞİNDE DUMAN DEDEKTÖRLERİ HİÇ ÇALIŞMIYORDU"



SEGBİS ile tanık olarak ifade veren Batuhan Mehmet Cansız, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığını ve yangın sırasında otelin 2'nci katında kaldığını ifade ederek şunları söyledi:



"Resepsiyon görevlisinin haber vermesi ile yangından haberim oldu. Arkadaşım beni uyandırdı. Üstümüzü değiştirirken bazı arkadaşlar 2’nci kattaki personellerin odalarının kapılarına vurdu. 5'inci kata çıkmak istedik dumandan çıkamadık. Hızlıca aşağıya, kayak odasının oraya inmek istedik. Kayak odasının çıkış kapısı kapalıydı zorla açtık. Dışarı çıkıncaya kadar bu kadar büyük bir olayın olduğunun farkında değildik. 4'üncü katın komple yandığını gördük.

Resepsiyon kısmında yangın alarmı ya da uyarı sistemi görmedim. Oteldeki yangın güvenlik sistemi ile ilgili hiçbir haberim yok. Odalarda sigara içildiğinde duman dedektörleri hiç çalışmıyordu. Otelde bulunduğum zamanlarda yangın eğitimi verildiğini de hiç görmedim.”

"EKSİKLERİ HERKES BİLİYORDU"

Otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Buğra Özbeyli tanık olarak dinlenildi.

Otelde iki sezondur çalıştığını belirten Özbeyli, "Yangın esnasında alarm sesi duymadım. Personele yangınla ilgili eğitim verilmedi, tatbikat yapılmadı. Yangın tüpünün bir önceki yılda restoranda olduğunu hatırlıyorum ama sayısının yetersiz olduğundan eminim. Odalarda sigara içildiğini biliyorum. Sigara içilsin diye yangın dedektörü devreye girmiyordu." diye konuştu.

Denetimin iyi geçmediğinden haberdar olduktan sonra annesiyle telefonla görüştüğünü dile getiren Özbeyli, şöyle devam etti:



"Sanırım 16 ya da 19 Aralık'ta annemle görüşmüştüm. 'Denetim iyi geçmedi galiba erken döneceğim.' diye söylemiştim. Eksiklikleri öğrendim. Bunları öğrenince otelin kapanacağını düşündüm. Eksiklikleri herkes biliyordu. İkinci sezon çalışan bir resepsiyonist olarak denetimdeki eksiklikleri biliyorsam, herkes biliyordur."