Kartalkaya davasında savcılık mütalaasını sundu

Mütalaada ayrıca otelin yönetim kurulu üyeleri Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras’ın ise "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçu" kapsamında cezalandırılması istendi.

Başsavcılık mütalaasında ayrıca otelin müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü yardımcıları Cemal Özer, Mehmet Salun, otelin teknik sorumluları Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, otelin kafesini işleten Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri olan İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın, Muharrem Şen’in "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçu" kapsamında cezalandırılması talep edildi.



Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdare Ruhsat Şube Müdürü Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel’in ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.



Mütalaada ayrıca Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar hakkında ise "Olası kastla öldürme", "Olası kastla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmaları istendi.