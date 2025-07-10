Kartalkaya davasında dördüncü gün

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gece yarısı çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.



Faciaya ilişkin açılan 19'u tutuklu 32 sanıklı davanın ilk duruşması devam ediyor.

Dün görülen üçüncü celsede otel sahibi aile üyeleri savunmalarını yaptı. Ailenin hepsi "Tek sorumlunun otelin sahibi Halit Ergül" olduğunu söyledi.

DÖRDÜNCÜ DURUŞMA YAPILIYOR

Duruşmanın görülmesine, bu sabah 09.00'da yeniden başlandı.

Duruşma salonuna sanıklar, hayatını kaybeden 78 kişinin aileleri, yangından sağ kurtulanlar ve avukatlar alındı. Bölgedeki kalabalığın ilk günlere göre azaldığı görüldü.

Davaya katılacak olanlar, polis kontrol noktasından geçirildikten sonra alana alındı.

BAŞ AŞÇI SAVUNMA YAPTI



Otelin baş aşçısı tutuksuz sanık Reşat B.'nin savunması alındı.

Reşat B., savunmasında, "Ben sadece kış sezonunda otelde çalışırım. Yangının çıktığı grill plate cihazı saat 05.30-06.00 gibi açılır. Grill plate cihazı şov alanındadır. Grill plate cihazının yanındaki çöp kutusu boş olur, geceden temizlenir çünkü. Önce şalteri açar ve sonra grill plate cihazının düğmesini açar, iki işlemle açılır." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Reşat B., "İtfaiyenin yaptığı denetimde tespit ettiği eksikliklerden de haberim yok. Çünkü ben canımı zor kurtardım, kendimi sakatladım. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, daha sonra tüm mutfak ve teknik personele yangının çıktığı anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini izletti.



SANIK AVUKATLARI SALONU TERK ETTİ



Reşat B.'nin avukatı, savunma yapmaya başladığı sırada yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin tepki gösterdi. Bunun üzerine mağdur ve sanık avukatları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bazı sanık avukatları, duruşma salonunu terk etti.

"YANGIN ALARMI ÇALMADI"



Otelin resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin de savunmasında İŞKUR vasıtasıyla 3 Aralık 2024'te şirkette göreve başladığını söyledi.



Gazelle Otel'de oryantasyon eğitimi aldıktan sonra 9 Aralık 2024'te resepsiyon ekibiyle Grand Kartal Otel'e çıktıklarını belirten Çetin, çoğunlukla "gece resepsiyonu" olarak görev yaptığını anlattı.



Olay anında kuvvetli sarsıntı hissettiğini ve duman yükseldiğini gördüğünü aktaran Çetin, "Ofise geçtim, etrafa bakındım herhangi yangın butonu ve tüpü göremedim. 'Yangın var' diyen mutfak elemanı Yusuf'un resepsiyonda olduğunu gördüm. Telefonu çıkardım ve jandarmayı aradım." dedi.



Çetin, lobi kısmına geçtiklerini dile getirerek, "Resepsiyondaki telefonu açmaya çalıştım ama dumandan açamadım. Merdivenlerde şiddetli duman vardı. Yukarı çıkmaya çalıştım ama çıkamadım. Bu sırada telefon görüşmelerini sürdürüyordum, jandarma 112'ye yönlendirdi gerekli bilgileri verdim." diye konuştu.



Tek kişilik koltukları kapının önüne çektiklerini anlatan Çetin, "Kapı önüne çıktığım zaman yukarı doğru bağırmaya başladım. Otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz'ı aradım, 'Yangın var, acil gelmeniz gerekiyor' dedim. 'Tamam geliyorum' dedi, bana herhangi bir talimat vermedi. Daha sonra kurtarma çalışmalarına yardım etmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.



Suçlamaları kabul etmediğini belirten Çetin, beraatini talep etti.

"YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEDİ"



Çetin, mahkeme başkanının, yangın eğitimi, tatbikat, yangın müdahale ekibi, yangın alarm sistemiyle ilgili soruları üzerine şunları kaydetti:



"Yangın eğitimi ve herhangi sertifika verilmedi. Otel hakkında verilen kitapçığa tekrar baktım ama yangınla ilgili herhangi bir şey yoktu. Yangın tatbikatı yapılmadı. Yangına müdahale ekibinin kurulup kurulmadığını bilmiyorum. Yangın alarmı çalmadı, kapıyı açmamızın bir nedeni de alarmın çalmasını sağlamaktı. Yangın alarm sisteminin olup olmadığını bilmiyorum. İkinci katta kalan arkadaşlar sigara içiyordu ve alarm devreye girmiyordu."



Cumhuriyet savcılığındaki ifadesini okuyan mahkeme başkanın, aile üyelerinin nasıl çıktığına ilişkin sorusuna, Çetin, "Şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras ve şirketin yönetim kurulu üyesi Elif Aras'ın tam olarak nereden çıktıklarını hatırlamıyorum ama koşarak çıktıklarını hatırlıyorum. Şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nu sonradan gördüm ama nasıl çıktığını bilmiyorum." yanıtını verdi.



Cumhuriyet savcısının resepsiyon bölümündeki en yetkiliyle ilgili soru sorduğu Çetin, "Zeki Yılmaz" dedi.



Daha sonra sanık Çetin'in yangın anında ne yaptığına dair resepsiyon güvenlik kamera görüntüleri izlenerek çapraz sorgusu yapıldı.

ÜÇÜNCÜ CELSEDE NELER YAŞANDI?



Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen duruşmanın üçüncü celsesi dün görüldü.



Otel sahibi Halit Ergül’ün küçük kızı yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu da yangın gecesi çocuklarıyla camdan çıktığını söyledi. Otoparktan, otel yönetimine ait araçları çıkarma talimatı verdiği iddiasına da yanıt veren Hacıbekiroğlu, "AFAD veya itfaiye 'yangın otoparka sıçrarsa büyük bir patlama olur boşaltılması lazım' dedi. Orada bulunanlar garajın önünde babamın aracı olduğunu söyledi ben de babamı arayarak arabayı alması gerektiğini söyledim.” dedi.



Otel sahibi Ergül’ün bir diğer kızı olan yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Elif Aras, tutuklu sanık Eşi Emir Aras’ın otelde kağıt üzerinde genel müdür olduğunu söyledi.



Aras, "Otelde yangın riski olduğunu bilsem kendim de kalmazdım bir başkasının da kalmasını izin vermezdim. Sistemde çok büyük eksiklikler olduğunu görüyorum. Kararı yüce Türk Yargısı verecektir. Eşim kağıt üzerinde genel müdürdür. Görevi dışında babamdan talimat almadan hiçbir iş yapamaz. Nihai kararları babam verir" diye konuştu.



Otel Sahibinin eşi Emine Murtazaoğlu Ergül de eşini suçladı .kararları eşinin aldığını, damadı Emir Aras’ın ondan onay almadan iş yapamayacağını savundu.

1998'ER YIL HAPİS TALEBİ



Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.