Kartalkaya faciası davasında 7'nci celse
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşmasında 7'nci celse bugün görülecek. Dün yapılan celsede kamera görüntüleri izlendi, otel sahibinin damadı ve otelin genel müdürü Emir Aras'ın ailesiyle birlikte kaçarken kimseyi uyandırmaya çalışmaması tepki çekti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak sabaha karşı çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında 6'ncı celse gece yarısı tamamlandı.
4 SANIK İÇİN EV HAPSİ KARARI
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada, müşteki beyanları alındı.
Celse sonunda mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin için ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.
Heyet itfaiye eri İrfan Acar hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararının uzatılmasına hükmetti.
Duruşma bugün 7'nci celseyle devam edecek.
"ÇOCUĞUM BU AÇ GÖZLÜLER YÜZÜNDEN ÖLDÜ"
6'ıncı celsenin son bölümünde yangında otel bünyesinde kiralanan "White Fox" isimli kafede çalışan kızları Esra Nazik'i kaybeden Süleyman ve Şerife Nazik çiftine söz verildi.
Şerife Nazik çocuğunu okutabilmek için soğukta çalıştığını, eğitimi dolayısıyla 8 yıl ayrı kaldığını belirtip şöyle konuştu: "Bu aç gözlüler yüzünden çocuğum öldü. Ne olurdu herkes işini tam yapsaydı. Benim çocuğumu kim geri verecek? Hayallerim vardı, çocuğumu evlendirecektim, torunlarım olacaktı. Sizin aç gözlülüğünüz yüzünden toprağın altında. Hayallerimizi söndürdünüz."
"HAYALLERİ VARDI"
Kendi kendine 6 aydır "Kızım yaşıyor mu?" diye sorduğunu belirten Süleyman Nazik, "Defalarca olmayan kızımın telefonunu çaldırdım. 21 Ocak sabahından itibaren elimde hiçbir şey kalmadı." diye konuştu.
Nazik, kızının Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olduğunu aktararak, şunları söyledi: "Daha önce birlikte çalıştığı arkadaşları çağırdığı için gelmişti. Burada oturan tüm sanıklardan davacıyım. Hiçbir şey kızımı getirmeyecek biliyorum ama uzaktan yakından alakası olan herkesin en ağır cezayı almasını istiyorum. Çocuğumun hayalleri vardı, yurt dışına gidecekti. Bizim onunla ilgili hayallerimiz vardı. Hepsini bitirdiler. 78 kişinin hayallerini bitirdiler."
GENEL MÜDÜR KAÇARKEN KAPILARI ÇALMAMIŞ
Duruşmada bir müşteki avukatının talebi üzerine tutuklu sanık otel sahibi Halit Ergül'ün damadı ve otelin genel müdürü Emir Aras ile Adnan Karadayı'nın odalarının bulunduğu 7. katta bulunan güvenlik kamera kayıtları izlendi.
Kayıtlarda, Aras'ın odasından çıkarak koridorun sonuna kadar gittikten sonra odasına geri döndüğü, eşi Elif Aras'ın da kapıdan koridora baktığı, bir süre sonra Emir ve Elif Aras ile çocuklarının hızlı şekilde odadan çıkarak koridordan merdivenlere koştuğu görüldü.
Kayıtlara göre, Emir ve Elif Aras'ın kaçarken hiçbir odanın kapısını çalmaması ve kimseyi uyandırmaya çalışmaması, müştekiler ile müşteki avukatlarının tepkisine neden oldu.
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