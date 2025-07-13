Kartalkaya faciası davasında 7'nci celse

"HAYALLERİ VARDI"



Kendi kendine 6 aydır "Kızım yaşıyor mu?" diye sorduğunu belirten Süleyman Nazik, "Defalarca olmayan kızımın telefonunu çaldırdım. 21 Ocak sabahından itibaren elimde hiçbir şey kalmadı." diye konuştu.



Nazik, kızının Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olduğunu aktararak, şunları söyledi: "Daha önce birlikte çalıştığı arkadaşları çağırdığı için gelmişti. Burada oturan tüm sanıklardan davacıyım. Hiçbir şey kızımı getirmeyecek biliyorum ama uzaktan yakından alakası olan herkesin en ağır cezayı almasını istiyorum. Çocuğumun hayalleri vardı, yurt dışına gidecekti. Bizim onunla ilgili hayallerimiz vardı. Hepsini bitirdiler. 78 kişinin hayallerini bitirdiler."



GENEL MÜDÜR KAÇARKEN KAPILARI ÇALMAMIŞ



Duruşmada bir müşteki avukatının talebi üzerine tutuklu sanık otel sahibi Halit Ergül'ün damadı ve otelin genel müdürü Emir Aras ile Adnan Karadayı'nın odalarının bulunduğu 7. katta bulunan güvenlik kamera kayıtları izlendi.



Kayıtlarda, Aras'ın odasından çıkarak koridorun sonuna kadar gittikten sonra odasına geri döndüğü, eşi Elif Aras'ın da kapıdan koridora baktığı, bir süre sonra Emir ve Elif Aras ile çocuklarının hızlı şekilde odadan çıkarak koridordan merdivenlere koştuğu görüldü.



Kayıtlara göre, Emir ve Elif Aras'ın kaçarken hiçbir odanın kapısını çalmaması ve kimseyi uyandırmaya çalışmaması, müştekiler ile müşteki avukatlarının tepkisine neden oldu.