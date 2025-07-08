Kartalkaya faciası davasında ikinci gün: Savunmalar başladı
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığı yargılandığı davanın ilk duruşması ikinci günde devam ediyor. Yangında kardeşini kaybeden avukat, otel otel sahibi Halit Ergül'ün damadının duruşma boyunca uyuduğu iddia etti.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Duruşmada ikinci gün otel çalışanlarının savunmalarıyla başladı.
11.15 - OTEL ÇALIŞANLARI SAVUNMA YAPIYOR
NTV Muhabiri Mustafa Berber, Bolu'da yaşanan son gelişmeleri aktardı...
"Otel çalışanı sanık Cemal Özer savunma yapıyor. İddianamede de itfaiye görevlisiyle birlikte oteldeki eksiklikleri tespit edip otel genel müdürü ve Emir Aras'a sunan kişiydi. Savunmasında dikkat çeken ifadelere yer verdi. Özer "Eksiklikleri bilgisayardan çıkartıp Emir Aras'a gittim.
"BAŞIMIZA İŞ AÇTINIZ" DEDİ
Otelin müdürü Ahmet Demir de oradaydı. Ahmet Demir'e resepsiyonda eksikliklerin olduğunu gösterdim. Sonrasında Emir beyin odasına geçtik, Emir bey eksikleri inceledi, kağıda baktı. Bize "Ben Kadir Özdemir ile görüşürüm dedi. Çıkarken de bize "başımıza iş açtınız" dedi."
09.45 - AVUKAT İSYAN ETTİ: ŞİRKETİN DAMADI DURUŞMA BOYUNCA UYUYOR
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa açıklamalarda bulundu.
Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü aynı zamanda da otel sahibi Halit Ergül'ün damadı olan Emir Aras'ın duruşma boyunca uyuduğunu ifade eden Avukat Hasarpa, "Alp Mercan'ın ablasıyım. Yangında kardeşim ve en yakın arkadaşı Yiğit Gencebay, kurtuldukları halde sırf insanları kurtarmak için tekrar içeri girdiler ve biz onlardan kalanlara ancak 10'uncu katta ulaştık. Davaya avukatı olarak katılıyorum ben, her ikisinin de. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Bir avukat olarak aslında oldukça gergin bir ortam içerisi. Oldukça duygusal bir ortam. Herkes oldukça usulüne uygun davranmaya çalışıyor. Aile birliği için oldukça zor. Çünkü karşımızda uyuyan bir Emir Aras var. Otel yöneticisi var. Şirketin aynı zamanda damadı var. Duruşma boyunca uyuyor. Gerçekten insanların sinirlerini hoplatan bir durum oluyor" dedi.
09.00 - 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
İLK GÜN 9 SANIK SAVUNMA YAPTI
Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden alt yapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Türkiye'nin merakla beklediği davanın ilk duruşması dün başladı. Duruşmanın ilk gününde; Gazelle Otel Resort Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, uygunluk değerlendirme şirketi olan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin çalışanı tutuksuz sanık Aleyna B., aynı şirketin yetkilisi tutuksuz sanık Ali A., teknik personeller tutuksuz sanık Bayram Ü., tutuklu Tahsin Pekcan, tutuklu Hüseyin Özer ile Bolu İl Özer İdaresi Genel Sekreteri tutuklu Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu Bünyamin Bal ve İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü tutuklu Yeliz Erdoğan, savunma yaptı.
İKİNCİ GÜNDE DE YOĞUN İLGİ
İlk günü saat 00.08'de sona eren duruşmanın görülmesine bu sabah 09.15'te yeniden başladı. Hayatını kaybeden 78 kişinin aileleri ve oteldeki yangından sağ kurtulanlar ile çok sayıda vatandaş, duruşmanın görüldüğü salona ikinci günde de akın etti. Davaya katılacak olanlar, polis kontrol noktasından geçirildikten sonra alana alındı.
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