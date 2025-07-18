Kartalkaya faciası: Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan üç bürokrata soruşturma izni

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Facianın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında “soruşturma izni verilmesi”ne karar verdi.

"BAKANLIK PERSONELİNİN KUSURU BULUNMUYOR"

Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla bakanlık tarafından üç bürokrata soruşturma izni verildi.

DAVA BAŞLADI

Öte yandan 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.