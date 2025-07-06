Kartalkaya faciasında kritik soru: Yangın alarmını kim kapattı?

78 kişinin yaşamın yitirdiği Grand Kartal Otel faciası sonrası açılan davada ilk duruşma pazartesi günü.

Yargılamayı doğrudan etkileyecek bilirkişi raporunda alarm sistemini çalıştıran yangın paneline ulaşılamadığı yer almıştı.

Yakınlarını kaybeden aileler panelin kapatılmasıyla ilgili önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor, sorumluluğu olan herkesin yargı önüne çıkmasını istiyor.



Faciada eşi ve kızını yitiren Hilmi Altın, yakınlarını kaybeden herkes gibi adalet arıyor.

Aileler bilirkişi raporundaki ayrıntılara dikkat çekiyor, önemli bir iddiayı dile getiriyor.



SİGARA İÇİNLER Mİ KAPATTI?



"Tek bir şeye ait fikrimiz var; adalet istiyoruz. Bizim canlarımızı geri getirecek hiçbir şey yok ama bizden sonra bizim acımızı kimse yaşamasın istiyoruz." diyen Hilmi Altın o ayrıntılardan birinin yangın paneline ulaşılamaması olduğunu söylüyor.



Alarm sistemi kasıtla devre dışı bırakıldıysa bunun ancak panelden anlaşılabileceğini ifade eden Altın "Bazı söylentilere göre yangın alarm sisteminin personel sigara içerken çok devreye girdiği için kapatıldığı söyleniyor." dedi.

