Kartalkaya faciasında kritik soru: Yangın alarmını kim kapattı?
78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel faciası davasında ilk duruşma öncesi aileler iki ayrıntıya daha dikkat çekiyor: Alarm sistemi kasıtlı olarak mı kapatıldı? Deliller karartıldı mı?
78 kişinin yaşamın yitirdiği Grand Kartal Otel faciası sonrası açılan davada ilk duruşma pazartesi günü.
Yargılamayı doğrudan etkileyecek bilirkişi raporunda alarm sistemini çalıştıran yangın paneline ulaşılamadığı yer almıştı.
Yakınlarını kaybeden aileler panelin kapatılmasıyla ilgili önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor, sorumluluğu olan herkesin yargı önüne çıkmasını istiyor.
Faciada eşi ve kızını yitiren Hilmi Altın, yakınlarını kaybeden herkes gibi adalet arıyor.
Aileler bilirkişi raporundaki ayrıntılara dikkat çekiyor, önemli bir iddiayı dile getiriyor.
SİGARA İÇİNLER Mİ KAPATTI?
"Tek bir şeye ait fikrimiz var; adalet istiyoruz. Bizim canlarımızı geri getirecek hiçbir şey yok ama bizden sonra bizim acımızı kimse yaşamasın istiyoruz." diyen Hilmi Altın o ayrıntılardan birinin yangın paneline ulaşılamaması olduğunu söylüyor.
Alarm sistemi kasıtla devre dışı bırakıldıysa bunun ancak panelden anlaşılabileceğini ifade eden Altın "Bazı söylentilere göre yangın alarm sisteminin personel sigara içerken çok devreye girdiği için kapatıldığı söyleniyor." dedi.
"TÜNELİN KULLANILMASI ŞÜPHELİ"
Soruşturmaya ait bilirkişi raporunda yer alan önemli bir ayrıntı da Grand Kartal Otel ile yanındaki tesis arasında bulunan tünelin, yangından sonra uzun süre açık kalıp, kullanılması.
Altın bu duruma ilişkin de "Bu da bizlerin kafasında olay yeri bütünlüğünün korunamadığına dair, hatta ve hatta belki delil karartmaya yönelik makul şüphe oluşturuyor." dedi.
DAVA 14 GÜN SÜRECEK
Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin yargılama pazartesi günü başlıyor. 133 kişinin yargılanacağı davada 13 sanık için bin 998'er yıl hapis cezası talep ediliyor.
Müştekiler ile taraf avukatlarının da ilk duruşmada hazır bulunacağı, 210 müşteki ve 32 sanığın yer aldığı dosya kapsamı göz önüne alınarak duruşma için 14 günlük süre ayrıldı.
Bolu'da yapılacak duruşmalarının, sanık ve kurban sayısının çokluğu nedeniyle kalabalık geçmesi bekleniyor. Başsavcılık bu nedenle dava için özel bir duruşma salonu hazırlattı.