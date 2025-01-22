Kartalkaya faciasını anlattılar: 6'ncı kattan atlayarak kızı ve torunlarıyla kurtuldu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. Kayak merkezinde kızı ve iki torunuyla konaklayan Hülya Karadağ ve kızı Emine Karadağ, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Anne ve kızı yangından pencereden atlayıp kurtulduklarını söyledi. "YANGIN ALARMI YOKTU" Uyudukları sırada yangının çıktığını anlatan Hülya Karadağ, “Uyku esnasında gürültü ve bağırtılarla karşılaştık. Hemen kapıyı açtık. Bir kadının ‘ Yangın var’ bağırtısıyla baktık, dumanları gördük. İlk başta çok duman yoktu. Hemen içeri girip çocukları aldık. Islak havluları ağzımıza tuttuk." dedi. Dumanın bir anda geldiğini ve ne olduğunu anlayamadıklarını sözlerine ekleyen Karadağ, "Biz 6’ncı katta üçgen çatının tam üstündeydik. Biz odada 4 kişiydik, yan odada bir arkadaşımız vardı. Çok şükür kaybımız yok." diye konuştu.

Yangın sırasında ileriye gidemediklerini odaya geri girdiklerini ve dışarıdaki insanlara seslendiklerini anlatan Karadağ, "‘Aşağıya atlayabilir miyiz?’ diye sorduk. Onlar da hemen bir merdiven ulaştırdılar. Çatıya atladık kurtulduk. Yangın merdivenini dumandan bulamazdık." açıklamasında bulundu.



Koridorda iki oda ileriye bile gidemediklerini ifade eden Karadağ, olay anında insanların birbirine çarptığını, herkesin bağırdığını ve kendilerini yönlendiren kimse olmadığını da sözlerine ekledi.



Yangın alarmının da olmadığına tepki gösteren Karadağ, "Yangın alarmı çalsaydı önceden haberimiz olurdu, daha rahat hareket ederdik." diye konuştu.



"MERDİVEN NEREDEYDİ GÖRMEDİK"



Emine Karadağ ise otelin içinde bulunan iki yangın merdiveninin nerede olduğunu bile görmediklerini ifade ederek, “Çok ürkütücü ve korkutucuydu. Ben ilk bir kadının ‘Yangın var’ sesine kalktım. Yangın merdivenine de gidilebilir değildi. Merdiven neredeydi, görmedik.” dedi.