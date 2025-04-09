Kartalkaya otel faciası | Bilirkişi: Alarm paneli sökülmüş, söndürme cihazları yok edilmiş

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının araştırması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.



Komisyonun son toplantısında yangını incelemek üzere görevlendirilen bilirkişi heyetini dinledi.



Komisyonda sunum yapan Prof. Dr. Servet İbrahim Timur, yangının saat 03.17'de otelin restoran bölümünde bulunan ızgara cihazında başladığını söyledi.

Yangının 8 dakika içerisinde kontrol edilemez bir noktaya geldiğini belirten Timur, "Artık burada yangını bireysel olarak söndüremezsiniz, teknik donanım gerekir. 8 dakika var, o 8 dakika boyunca kimse de fark etmiyor bunu zaten. 5'inci kattan 6'ya geçişi 6 dakika sürerken 6'dan 7'ye geçmesi yaklaşık 1,5 dakika sürüyor." dedi.



Otelde yangın uyarı sistemi olup olmadığı sorusu sorulan Timur, "Bizden önce giden kriminal yangın alarmı paneli gördüğünü, tamamen yandığını söylüyor. Biz gittiğimizde, gerçekten burada da bir gariplik var, duvardan sökülmüş, biz göremedik. Teknik olarak faal durumda mıydı bilmiyoruz ama çalışmadığını biliyoruz." yanıtını verdi.



Heyet Koordinatörü Dr. Levent İskender ise bilirkişi heyetinin 400 gigabayta yakın görseli incelediğini söyledi. Yangın sırasında var olduğu görülen yangın söndürme cihazlarının olaydan sonra birileri tarafından yok edildiğini belirtti.



Ayrıca, Grand Kartal Otel ile Kartal Otel arasında bulunan bulunan kapalı otoparktaki güvenlik kameralarının da 22 Şubat'a kadar olan kayıtlarının silindiğinin tespit edildiğini söyledi.



Söz konusu alanda benzin ve gıda maddelerinin aynı yerde depolandığını gördüklerini ifade etti.

