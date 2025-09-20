Kartalkaya otel faciasından yeni görüntü: Dehşet anları kamerada

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Yangınla ilgili 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 2'nci duruşma, 22 Eylül Pazartesi günü görülecek.

Yangın faciasıyla ilgili dava dosyasına da giren yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OTELDEN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Kayıtlarda, dumanın yayılması üzerine insanların binadan çıkmak için kullandıkları yollar ve otelden kaçış anları yer aldı.



Personel odalarının olduğu 2. kata giren bir kişinin saat 03.27'deki uyarısı üzerine tüm odaların kapılarının açıldığı görülüyor.



Orada bulunanların, 10 dakikadan kısa sürede çıkışa yönelmesi dikkat çekti.



Görüntülerde, kimileri dumanların arasından bir çıkış yolu arıyor, kimi ise araçlarıyla otoparktan çıkmaya çalışıyor.



Ayrıca pencerelerden çarşaf sarkıtarak otelden çıkanlar ve merdivenlerle yapılan tahliye anları da görüntülerde yer aldı.



19'U TUTUKLU 32 SANIK YARGILANACAK



21 Ocak'ta gerçekleşem yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 22 Eylül Pazartesi günü devam edilecek.



İlk duruşması 7 Temmuz'da özel olarak oluşturulan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda başlayan davada, 10 gün boyunca sanık savunmaları alındı, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ile taraf avukatları beyanda bulundu.



Duruşmaların ardından mahkeme heyetinin 17 Temmuz'da açıkladığı ara kararda, tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver'in yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilerek, duruşma ertelendi.



Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda 22 Eylül'de görülecek duruşmada taraflar, cumhuriyet savcısının celse arasında mahkemeye sunduğu mütalaaya karşı beyanda bulunacak.

