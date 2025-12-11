Kartalkaya otel yangını davası. 9 bakanlık personeli hakkında yurt dışı çıkış yasağı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yangına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları ifadeye çağrıldı.

Bulundukları yerlerden Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent K., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ş.Ö., emekli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur A.D., Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Bülent Ç.Ç., baş kontrolörler Barış B., Melda A., Şule A. ve Ramazan A, 28 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde ifade verdi.

Savcılık, ifadelerinin ardından 9 şüpheliyi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Aynı tarihlerde Bolu 1 ve 2. Sulh Ceza hakimliklerine SEGBİS'le bağlanan 9 zanlı hakkında, "yurt dışına çıkamama" şeklinde adli kontrol kararı alındı.

Bu arada şüphelilerin savcılık ve hakimlik ifadelerine ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başkontrolörü Melda A., kendisinin Grand Kartal Otelde 7 Aralık 1999'da can ve mal güvenliğini de içeren bir denetim gerçekleştirdiğini ve birçok eksiklik tespit ettiğini belirtti.

Bu eksikliklerin giderilmesinin ardından 11 Nisan 2000'de kısmi turizm işletme belgesi düzenlendiğini aktaran Araz, şu ifadeleri kullandı:

"Son gitmiş olduğum 21 Ocak 2021 tarihli denetim raporunda 88 yataklı personel lojmanının denetimde temin edilen krokiye eklenerek bildirilmesinin uygun olacağı, Tarım ve Orman Bakanlığından uygun görüş gelmesi halinde işlem yapılması, 08 Mart 2021 tarihli inceleme araştırma raporunda, ana firma olan belge sahibi Kartal Otel San. AŞ. bünyesindeki 3 yıldızlı otel-oberj turizm işletme belgesi olan tesise belgenin yenilenmesinin uygun olacağını dosya üzerinde inceleyerek inceleme ve araştırma raporu sunulmuştur."

A., Grand Kartal Otel'le aynı statüde bulunan 3 oteldeki 2014, 2020 ve 2021 tarihlerindeki denetimde yangın güvenliği ilgili eksiklikler tespit edilmesinin, ancak Grand Kartal Otel'deki denetimlerde yangın güvenliğine dair yetersizlik tespit edilmemesinin nedenine dair soruya, şu yanıtı verdi:

"Grand Kartal Otelde 2021'deki denetimde gözlemleyerek tespit edilebilecek yangın güvenliği yetersizliği görmediğimden bu denetimde ilgili kurumlara herhangi bir bildirimde bulunmadım. Grand Kartal Otel'de 2021 tarihli denetim raporunda otelin can ve mal güvenliğine yönelik gözüme çarpan bir husus olmamıştır. Bu denetim turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında yapılmış denetimdir."

Başkontrolör Barış B. da Grand Kartal Otel'de personelin niteliklerine ilişkin bir denetim gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131. maddesinde, can ve mal güvenliğine ilişkin denetimin, sorumlu bakanlıkların müfettişlerine ait olduğu kanaatinde olduğunu belirten B., sorumlulukların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile il özel idaresi ve belediyenin itfaiye birimine yüklendiğini savundu.

B., Grand Kartal Otel'le aynı statüde bulunan 3 oteldeki denetimde yangın güvenliği ile ilgili eksiklikler tespit edilmesi ve Grand Kartal Otel'de yapılan denetimlerde yangın güvenliğine dair yetersizlik tespit edilmemesinin nedenine dair soru üzerine, belirtilen tarihlerde can ve mal güvenliğine ilişkin denetimlerin yapıldığını, kendilerinin kanun ve yönetmeliklerde buna yönelik bir yükümlülüklerinin olmadığını kaydetti.

B., kanunen zorunlu olunmayan işlerin geçmişte kendi birimlerince yapılmasının, bu konunun kendilerine yüklendiği anlamına gelmeyeceğini belirterek, "Bizim geçmişte yaptığımız tespitlerin bize sorumluluk getirmeyeceğini düşünmekteyim. Yapılan tespitler de zaten ilgili mevzuatımızda bulunmayan aykırı tespitlerdir." sözlerini sarf etti.