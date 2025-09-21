Kartalkaya otel yangını davası bugün devam edecek: Şimdiye kadar neler biliniyor?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda bugün görülecek.

Duruşmada taraflar, cumhuriyet savcısının celse arasında mahkemeye sunduğu mütalaaya karşı beyanda bulunacak.

KARTALKAYA DAVASINDA İLK DURUŞMA

Kartalkaya yangın faciasında ilk duruşma 7 Temmuz'da Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görüldü.

Davada, 10 gün boyunca sanık savunmaları alındı, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ile taraf avukatları beyanda bulundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmaların ardından mahkeme heyetinin 17 Temmuz'da açıkladığı ara kararda, tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver'in yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilerek, duruşma ertelendi.

CEZA İSTEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, bilirkişi ve adli raporlar ile yangının çıkış şekli ve sürecine yer verilen 21 sayfalık mütalaada, 10 sanık hakkında iddianamedeki ceza istemlerinde değişiklik yapıldı.

Mütalaada, tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir hakkında iddianame doğrultusunda 78 kez "olası kastla öldürme" iddiasıyla 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" iddiasıyla 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri Acar'ın ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapsi istendi.

Mütalaada, haklarında "olası kastla öldürme", "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" iddiasıyla dava açılan şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun'un "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Mütalaada, teknik personel Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen'in, iddianamedeki gibi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla iddianame düzenlenen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulan mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati talep edildi.

