Kartalkaya otel yangını davası: Avukattan tepki çeken "takdir edilmeli" sözleri
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası davasında sanık avukatının "takdir edilmeli" sözleri tepki çekti. Haber: Sinan Kunter
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.
SALONDA TANSİYON YÜKSELDİ
Davada, Grand Kartal Otel Müdürü Emir Aras, savunma yaptı. Aras'ın savunmasında salonda tansiyon yükseldi.
Emir Aras, otelde yangına karşı böyle bir eksiklik olduğunu bilmediğini, kendisine yangın denetim raporu ulaşmadığını iddia etti.
“Bilsem kendim ve ailem böyle bir yerde kalır mıydık?” diyen Aras, olası kastla yaralamaya neden olmadığını iddia etti.
Ayrıca yangın çıktıktan sonra, alarm sisteminin devreye girmemesi konusunda da savunma yapan Aras, alarmların çalışmadığını da bilmediğini iddia etti.
Aras, otel personeline yangın çıktıktan sonra bu alarm sistemini çalıştırmaları için talimat verdiğini iddia etti.
Bu sırada Aras'ın bu savunmasına ailesini kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, sert tepki gösterdi.
Gültekin, "Alarma bas talimatı vermedin, 'insanlar cayır cayır yansın' dedin." iddiasında bulundu.
Emir Aras’ın yangın sırasında eşi ve çocuğunu alıp kimseye haber vermeden, uyarmadan kaçarken görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Hayatını kaybedenlerin yakınları Aras’a bu konuda tepki gösterdi.
"TAKDİR EDİLMELİ"
Arası'ın savunmasının ardından Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Üyesi ve Otel sahibi Halit Ergül’ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu savunma yaptı.
Savunmasında Hacıbekiroğlu, otel yönetiminde söz sahibi olmadığını öne sürdü.
Gazelle Otel’de neden yangın denetimi yaptırdığı sorusuna ise Hacıbekiroğlu, "Babam tutuklandığı için görev bana düştü. Benzer bir felaket yaşanmasın diye yaptırdım." iddiasında bulundu.
Avukatı da müvekkilinin bu eylemi için takdir edilmesi gerektiğini söyledi.
Avukatın bu sözlerinin ardından salonda tepkiler yükseldi.
"OTELİ KENDİM KAPATIRDIM"
Grand Kartal Otel sahibi ve davanın bir numaralı sanığı Halit Ergül ise savunmasında, "Oteldeki eksikleri bilseydim, ailemin orada kalmasına izin vermezdim. Oteli kendim kapatırdım. Beni yanıltan denetleten Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileridir. Uyarmayan sigorta şirketi ve yangın anında gaz kesen sistemi kurmayan enerji şirketidir." iddiasında bulundu.
DELİLLE BELGELENDİ
Davada, sanıklardan Ahmet Demir’in denetimden sorumlu İl Turizm Müdürü ve yetkililerinden hesap alınmaması için talimat verdiği delille belgelendi.
Davada, "Turizm Bakanlığı’ndan denetime gelenlerin önceden haber verip vermediği?" sorulana sanık Demir, iddiaları inkar etti.
Ancak Demir'in Whatsapp mesajlaşmalarında, “Denetim için yola çıkmışlar.” diye uyarıların bulunduğu ortaya çıktı.
DURUŞMAYA ARA VERİLDİ
Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi. Aranın ardından sanık savunmalarına devam edilecek.
DURUŞMA ÖNCESİ NELER YAŞANDI?
Tutuklu sanıkların salona getirildiği sırada bazı müştekiler tepki gösterdi.
Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.
MÜTALAADAN
Yangın faciasına ilişkin davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunmuştu.
Mütalaada aralarında otel yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 7 sanığın 78 kişiye yönelik "olası kastla öldürme" ve çok sayıda kişiye yönelik "olası kastla yaralama" iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.
Sanıklar, mütalaaya karşı savunma yapıyor.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
Yangın faciasına ilişkin hazırlanan iddianamede, yangının nasıl başladığı aşama aşama aktarıldı.
İddianamede, yangın eğitimi olmayan personelin, alevlere "müdahale edemediği gibi farkında olmadan yangının hızlanmasına neden olacak davranışlarda bulundukları anlaşılmıştır." denildi.
Ayrıca iddianamede, alevlerin elektrikli ızgaradan çıktığı belirtildi.
İddianamede hayatını kaybeden 78 kişiden 54’ünün karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle, 20’sinin yanarak, 4’ünün de yangından kurtulmak isterken pencereden atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi.
İddianamede ayrıca yaralanan 133 kişiden 7’sinin de yangından kurtulmak için yüksekten atlayarak kemik kırığı sonucu yaralandığı kaydedildi.
İddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme raporu da yer aldı.
Raporda, otelin dış cephesinde yangın merdiveni bulunmadığı, katlarda yer alan yangın alarm butonları ve siren sistemlerinin yangınla eridiği belirtildi.
Ayrıca, binada gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların, ölümleri artıran başlıca nedenlerden biri olduğu vurgulandı.
DAVADA İLK DURUŞMA
Yangın faciasının ilk duruşması, 7 Temmuz'da Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda başlamıştı. Duruşmalarda 10 gün boyunca sanık savunmaları ve mağdur beyanları alınmıştı.
Mahkeme, 17 Temmuz'da açıkladığı ara kararda, daha önce ev hapsinde bulunan itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına ve tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.
KARTALKAYA YANGIN FACİASI
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te gece yarısı çıkan yangın, dünyadaki en büyük on otel yangınından biri olarak kayıtlara geçti.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.
Yangında, bazı tatilcilerin kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarktığı, kimi tatilcilerin ise camlardan kendini aşağıya attığı görüldü.
Yangında; 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı.