Kartalkaya otel yangını davası: Avukattan tepki çeken "takdir edilmeli" sözleri

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

SALONDA TANSİYON YÜKSELDİ

Davada, Grand Kartal Otel Müdürü Emir Aras, savunma yaptı. Aras'ın savunmasında salonda tansiyon yükseldi.

Emir Aras, otelde yangına karşı böyle bir eksiklik olduğunu bilmediğini, kendisine yangın denetim raporu ulaşmadığını iddia etti.

“Bilsem kendim ve ailem böyle bir yerde kalır mıydık?” diyen Aras, olası kastla yaralamaya neden olmadığını iddia etti.

Ayrıca yangın çıktıktan sonra, alarm sisteminin devreye girmemesi konusunda da savunma yapan Aras, alarmların çalışmadığını da bilmediğini iddia etti.

Aras, otel personeline yangın çıktıktan sonra bu alarm sistemini çalıştırmaları için talimat verdiğini iddia etti.

Bu sırada Aras'ın bu savunmasına ailesini kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, sert tepki gösterdi.

Gültekin, "Alarma bas talimatı vermedin, 'insanlar cayır cayır yansın' dedin." iddiasında bulundu.

Emir Aras’ın yangın sırasında eşi ve çocuğunu alıp kimseye haber vermeden, uyarmadan kaçarken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları Aras’a bu konuda tepki gösterdi.



"TAKDİR EDİLMELİ"

Arası'ın savunmasının ardından Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Üyesi ve Otel sahibi Halit Ergül’ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu savunma yaptı.

Savunmasında Hacıbekiroğlu, otel yönetiminde söz sahibi olmadığını öne sürdü.

Gazelle Otel’de neden yangın denetimi yaptırdığı sorusuna ise Hacıbekiroğlu, "Babam tutuklandığı için görev bana düştü. Benzer bir felaket yaşanmasın diye yaptırdım." iddiasında bulundu.

Avukatı da müvekkilinin bu eylemi için takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Avukatın bu sözlerinin ardından salonda tepkiler yükseldi.

"OTELİ KENDİM KAPATIRDIM"



Grand Kartal Otel sahibi ve davanın bir numaralı sanığı Halit Ergül ise savunmasında, "Oteldeki eksikleri bilseydim, ailemin orada kalmasına izin vermezdim. Oteli kendim kapatırdım. Beni yanıltan denetleten Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileridir. Uyarmayan sigorta şirketi ve yangın anında gaz kesen sistemi kurmayan enerji şirketidir." iddiasında bulundu.

DELİLLE BELGELENDİ

Davada, sanıklardan Ahmet Demir’in denetimden sorumlu İl Turizm Müdürü ve yetkililerinden hesap alınmaması için talimat verdiği delille belgelendi.

Davada, "Turizm Bakanlığı’ndan denetime gelenlerin önceden haber verip vermediği?" sorulana sanık Demir, iddiaları inkar etti.

Ancak Demir'in Whatsapp mesajlaşmalarında, “Denetim için yola çıkmışlar.” diye uyarıların bulunduğu ortaya çıktı.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi. Aranın ardından sanık savunmalarına devam edilecek.

DURUŞMA ÖNCESİ NELER YAŞANDI?

Tutuklu sanıkların salona getirildiği sırada bazı müştekiler tepki gösterdi.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.