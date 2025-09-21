Kartalkaya otel yangını davası: Şimdiye kadar neler biliniyor?
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası davasında ikinci duruşma 22 Eylül Pazartesi günü görülecek. Peki, şimdiye kadar neler biliniyor?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda 22 Eylül Pazartesi günü görülecek.
Duruşmada taraflar, cumhuriyet savcısının celse arasında mahkemeye sunduğu mütalaaya karşı beyanda bulunacak.
KARTALKAYA DAVASINDA İLK DURUŞMA
Kartalkaya yangın faciasında ilk duruşma 7 Temmuz'da Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görüldü.
Davada, 10 gün boyunca sanık savunmaları alındı, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ile taraf avukatları beyanda bulundu.
ARA KARAR AÇIKLANDI
Duruşmaların ardından mahkeme heyetinin 17 Temmuz'da açıkladığı ara kararda, tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver'in yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilerek, duruşma ertelendi.
CEZA İSTEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, bilirkişi ve adli raporlar ile yangının çıkış şekli ve sürecine yer verilen 21 sayfalık mütalaada, 10 sanık hakkında iddianamedeki ceza istemlerinde değişiklik yapıldı.
Mütalaada, tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir hakkında iddianame doğrultusunda 78 kez "olası kastla öldürme" iddiasıyla 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" iddiasıyla 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası talep edildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri Acar'ın ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapsi istendi.
Mütalaada, haklarında "olası kastla öldürme", "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" iddiasıyla dava açılan şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun'un "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.
Mütalaada, teknik personel Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen'in, iddianamedeki gibi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.
"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla iddianame düzenlenen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulan mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati talep edildi.
DAVAYA İLİŞKİN AYRINTILAR
Yangının başladığı restoran, lobi, pastane, restoran koridoru, kayak odası ve koridoru, açık ve kapalı otopark, personel girişi ve katı, depo girişi ile otelin dışına ait yeni görüntülere ulaşıldı.
Kayıtlarda, dumanların yayılması üzerine insanların binadan çıkmak için kullandıkları yollar ve otelden kaçış anları yer alırken, bir kişinin alevler koridoru doldurmadan yaklaşık 40 saniye önce koşarak uzaklaşması, personel odalarının olduğu ikinci kata giren bir kişinin saat 03.27'deki uyarısı üzerine tüm odaların kapılarının açılması ve insanların üzerlerini giyerek 10 dakikadan kısa sürede çıkışa yönelmesi görülüyor.
Lobi, çamaşırhane, depo, spa, "White Fox" isimli işletme (otel bünyesinde kiralanan kafe), kayak pisti çıkışı ile açık ve kapalı otopark alanları, mini club bölümündeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne seriyor.
Öte yandan duruşmanın sürdüğü esnada, otelin genel müdürü Emir Aras ve ailesinin yangının başlamasından kısa süre sonra odalarını terk ettikleri anın görüntüleri ile otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıkmıştı.
SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ
Duruşmanın ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan ile otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca da eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmişti.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
Yangın faciasına ilişkin hazırlanan iddianamede, yangının nasıl başladığı aşama aşama aktarıldı.
İddianamede, yangın eğitimi olmayan personelin, alevlere "müdahale edemediği gibi farkında olmadan yangının hızlanmasına neden olacak davranışlarda bulundukları anlaşılmıştır." denildi.
Ayrıca iddianamede, alevlerin elektrikli ızgaradan çıktığı belirtildi.
İddianamede hayatını kaybeden 78 kişiden 54’ünün karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle, 20’sinin yanarak, 4’ünün de yangından kurtulmak isterken pencereden atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi.
İddianamede ayrıca yaralanan 133 kişiden 7’sinin de yangından kurtulmak için yüksekten atlayarak kemik kırığı sonucu yaralandığı kaydedildi.
İddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme raporu da yer aldı.
Raporda, otelin dış cephesinde yangın merdiveni bulunmadığı, katlarda yer alan yangın alarm butonları ve siren sistemlerinin yangınla eridiği belirtildi.
Ayrıca, binada gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların, ölümleri artıran başlıca nedenlerden biri olduğu vurgulandı.
Her katta yangın panosunun olduğu, bazı panoların içerisinde yangın tüplerinin bulunduğu, oda tavanlarında duman detektörleri ile kapı arkalarında yangın tahliye planlarının bulunduğu, yine her katın ortasında yangın alarm butonunun olduğu ve aynı buton üzerinde siren sisteminin bulunduğu ancak yangın etkisiyle buton ve sirenlerin eridiği kaydedildi.
İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, binanın yerleşim yeri olarak acil durumlarda itfaiyenin müdahale etme imkanının bulunmadığı, binanın yan taraflarına ve arka taraflarına itfaiyenin erişebilecek durumu bulunmadığı, yan ve arka tarafta itfaiyenin acil durumda geçişi için yan yol ve iç yolun bulunmadığı kaydedildi.
YANGINLA İLGİLİ RAPOR
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilirkişi heyeti tarafından mart ayında sunulan raporda; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri birinci dereceden sorumlu tutuldu.
Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, raporda otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, mimari proje sorumluları, otelde görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, otelde kurulu LPG tesisatındaki ihmalleri gerçekleştiren yetkili ve sorumlular da birinci derece asli kusurlu bulundu.
Raporun sonuç kısmında yangının "öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir." olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan bir ön rapor da yangında oteli denetleme yetkisi olan Bolu İl Özel İdaresi yöneticilerini sorumlu buldu.
Raporda, 2011-2024 yılları arasında "denetime ilişkin eksikliklerin zamanında tespit edilmesi için gerekli kararları almadıkları ve asgari özeni göstermedikleri gerekçesiyle" yöneticilerin hukuki sorumluluğu olduğu vurgulandı.
MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU
30 Ocak 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, şubat ayında TBMM'de kurulan bir meclis araştırması komisyonu yangına dair çalışmalar yürüttü.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un başkanlığındaki komisyon, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden toplam 22 milletvekilinden oluştu.
Komisyon tarafından TBMM'de düzenlenen oturumlara AFAD, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, turizm dernekleri, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türk Akreditasyon Kurumu dahil farklı kurum ve kuruluşlardan yetkililer katılarak görüş ve raporlarını sundu.
Komisyon, 28 Şubat'ta Kartalkaya'ya giderek yangının çıktığı otelde inceleme yaptı.
Ayrıca komisyonda yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileler dinlendi.
12 Haziran'da son toplantısını yapan komisyonun üyesi İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, "Çıkacak kararların yargıya da yol gösterici olmasını temenni ederiz." demişti.
Komisyon tarafından hazırlanan raporun ise önümüzdeki aylarda TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
"MİLLETİMİZE HESAP VERECEKLER"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 24 Ocak'ta AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı açıklamada, "Kartalkaya otel yangınında hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek." demişti.
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te gece yarısı çıkan yangın, dünyadaki en büyük on otel yangınından biri olarak kayıtlara geçti.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.
Yangında, bazı tatilcilerin kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarktığı, kimi tatilcilerin ise camlardan kendini aşağıya attığı görüldü.
Yangında; 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı.
MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen yazı sonrası 22 Ocak 2025 Çarşamba günü güneşin batışına kadar bir gün milli yas ilan edildi ve bayraklar yarıya çekildi.