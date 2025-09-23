Kartalkaya otel yangını davasında ikinci gün

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasına bugün devam edilecek. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, mütalaaya karşı savunma yapacak ve müşteki avukatlarının beyanları alınacak. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Duruşma öncesi salon önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI BİRİNCİ GÜNDE NELER YAŞANDI? Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatlarının katılımıyla görülen 2. duruşmada, taraflara, celse arasında şikayetleri üzerine müştekiler (yaralı) Maya, Sim, Canel ve Berkuk Emre Koca'ya yönelik sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin mahkeme dosyasıyla birleşmesi ve gelen belgelere ilişkin söz verildi.



Kartalkaya otel yangını davası öncesi yakınlarını kaybeden aileler, salon dışında tepkisini dile getirdi. Aileler, faciada hayatını kaybeden yakınlarının resimlerini taşırken, tepkisini dile getirdikleri dövizler de taşıdı.

MÜTALAADAN Yangın faciasına ilişkin davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunmuştu. Mütalaada aralarında otel yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 7 sanığın 78 kişiye yönelik "olası kastla öldürme" ve çok sayıda kişiye yönelik "olası kastla yaralama" iddiasıyla cezalandırılması talep edildi. İDDİANAMEDEN AYRINTILAR Yangın faciasına ilişkin hazırlanan iddianamede, yangının nasıl başladığı aşama aşama aktarıldı. İddianamede, yangın eğitimi olmayan personelin, alevlere "müdahale edemediği gibi farkında olmadan yangının hızlanmasına neden olacak davranışlarda bulundukları anlaşılmıştır." denildi. Ayrıca iddianamede, alevlerin elektrikli ızgaradan çıktığı belirtildi. İddianamede hayatını kaybeden 78 kişiden 54’ünün karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle, 20’sinin yanarak, 4’ünün de yangından kurtulmak isterken pencereden atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede ayrıca yaralanan 133 kişiden 7’sinin de yangından kurtulmak için yüksekten atlayarak kemik kırığı sonucu yaralandığı kaydedildi. İddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme raporu da yer aldı. Raporda, otelin dış cephesinde yangın merdiveni bulunmadığı, katlarda yer alan yangın alarm butonları ve siren sistemlerinin yangınla eridiği belirtildi. Ayrıca, binada gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların, ölümleri artıran başlıca nedenlerden biri olduğu vurgulandı.



DAVADA İLK DURUŞMA



Yangın faciasının ilk duruşması, 7 Temmuz'da Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda başlamıştı. Duruşmalarda 10 gün boyunca sanık savunmaları ve mağdur beyanları alınmıştı.



Mahkeme, 17 Temmuz'da açıkladığı ara kararda, daha önce ev hapsinde bulunan itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına ve tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.



Ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.



KARTALKAYA YANGIN FACİASI



Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te gece yarısı çıkan yangın, dünyadaki en büyük on otel yangınından biri olarak kayıtlara geçti.



Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.



Yangında, bazı tatilcilerin kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarktığı, kimi tatilcilerin ise camlardan kendini aşağıya attığı görüldü.



Yangında; 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı.



