Kartalkaya otel yangını davasında ikinci gün: Salonda arbede, dışarıda sinir krizi
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası davasında salonda gerginlik çıkarken, dışarıda ise hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Haber: Sinan Kunter
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasına bugün devam ediliyor.
18.00- SAVCIDAN 4 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Duruşmada yangının hemen ardından otel çalışanları tarafından oluşturulan WhatsApp yazışmalarında adı geçen ve tanık olarak dinlenen Muharrem Tabur, Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel’de ön büro müdürü olarak görev yaptığını belirterek, “Yangın esnasında evdeydim. Yangın olduktan sonra olay yerine gittik ve sadece izleyebildik. Çalışanlar ile aramızda yaptığımız istişareler o yazışmalar. Personeller ile aramızda yangınla ilgili birbirimizden bilgiler alıyorduk. Benim orada çalışan arkadaşlardan öğrendiğim tek şey saat 03.00 gibi etrafı dumanların sardığını söylediler. Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’dür. Emine Murtezaoğlu Ergül, Gazelle Otel’de kalır. Biz talimatı Emir Aras’tan alırız. Otelde yangın alarmı vardı ama aktif olarak çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Otelde basma butonları vardı” dedi.
Cumhuriyet savcısı, duruşmadan bir hafta önce Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını okudu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrole tabi olan sanıkların devamına karar verilmesini, ayrıca LPG tesisat bakım görevlisi Doğan Aydın, otelin muhasebe görevlisi Mehmet Salun, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Kübra Demir’in tutuklanmasını talep etti.
13.00 - MAĞDUR AİLELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİKartalkaya otel yangınında kardeşi Kıvanç Güngör, eşi Burcu Güngör ve yeğenleri Kerem, Pelin’i kaybeden Gözdem Güngör Derin, "Orada sanıkların ablası olmadığım için çok şanslıyım. Oradaki hiçbir sanığın ablası olmadığı için çok şanslıyım. İyi ki bunların halası değilim. Benim kardeşim onurlu bir şekilde öldü. Hayatımın yarısını kaybettiğim için çok üzgünüm." diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Tanık beyanlarında sanıkların sergilediği rahat tavırlar ve sanık kürsüsünde verdiği ifadeler salonda tansiyonu yükseltti.
Gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi.
Dışarıda da sinir krizi geçiren aileler feryat etti.
11.55 -SALONDA ARBEDEKartalkaya otel yangını davasının ikinci duruşması görülüyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen duruşma öncesi salon dışına yangında hayatını kaybedenlerin resimleri konuldu.
Tanık Gözde Uludağ, otel sahiplerinin kızı ve yönetici konumundaki Ceyda Hacıbekiroğlu hakkında konuştu.
2015’te Grand Kartal Otel’de profesyonel fotoğrafçı olarak çalıştığını ve otelin internet sitesinde kullanılmak üzere fotoğraflarını çektiğini öne sürdü.
Süreç boyunca otel yetkilisi ve yöneticisi olarak Ceyda Hacıbekiroğlu ile görüşüp, anlaşma imzaladığını iddia etti.
Bu açıklamalar üzerine Hacıbekiroğlu’nun avukatının, "Ceyda’nın ifadesini nereden biliyor?" şeklindeki sözleri salonda gerginlik yarattı.
Mağdurların yakınları ayağa kalkarak avukatın üzerine yürüdü ve "Katiller, Sizde vicdan yok mu?" diye bağırdı.
Öte yandan Ceyda Hacıbekiroğlu, daha önce davada otel yönetiminde yalnıza göstermelik olarak yer aldığını söylemişti.
11.30 - "OLASI KASTLA YARGILANMALI"Kartalkaya faciasında yangından kaçmak isteyenler çarşafları birbirine bağlayarak kurtulmaya çalışmıştı. Bu durum dava öncesi salonun dışına asılan çarşaflarla yeniden gözler önüne serildi.
Ailesinden 8 kişiyi kaybeden Av. Yüksel Gültekin duruşmada söz aldı.
Eldeki belge ve bilgileri ışığında, özellikle otel sahibinin Emine Murtezaoğlu olduğunu, Gazelle ve Grand Kartal otellerinde misafirleri onun karşıladığını, onun da olası kastla yargılanması gerektiğini öne sürdü.
Gültekin, denetim raporunu işleme koymayan belediye yetkilileri ve denetim yapmayan İl Özel İdaresi yetkilileri için de olası kast talep etti.
10.25 - MÜTALAANIN YENİDEN YAZILMASI TALEBİKartalkaya otel yangınında hayatını kaybedenlerin resimleri duruşma salonunun dışına asıldı.
Müşteki avukatları, otelde kalanlar listesinde sanık Emir Aras ve ailesinin olmadığına dikkati çekti.
Bu durumun “Ayrıcalıklı misafir var mıydı, onların kurtarılmasına öncelik verildi mi?" sorusuna yol açtığı vurgulandı. Konunun daha kapsamlı araştırılmasını talep edildi.
Ayrıca müşteki avukatları, savcılığın mütalaasını daha fazla delil ve belge beklenmeden açıkladığını, özellikle olası kastla yargılanan sanık sayısının artabileceğini iddia etti.
Bu nedenle savcılıktan mütalaasını yeniden hazırlaması istendi.
9.50 - DAVA BAŞLADIKartalkaya otel yangını davası öncesi yakınlarını kaybedenler, duruşma salonunun dışına faciada hayatını kaybedenlerin resmini astı.
Kartalkaya otel yangını davasında duruşması başladı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada, müşteki avukatlardan görüş ve talepleri alınıyor.
Günün ilerleyen bölümünde 4 müşteki ve 3 tanığın dinlenmesi bekleniyor.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Duruşma öncesi salon önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI BİRİNCİ GÜNDE NELER YAŞANDI?
Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatlarının katılımıyla görülen 2. duruşmada, taraflara, celse arasında şikayetleri üzerine müştekiler (yaralı) Maya, Sim, Canel ve Berkuk Emre Koca'ya yönelik sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin mahkeme dosyasıyla birleşmesi ve gelen belgelere ilişkin söz verildi.
MÜTALAADAN
Yangın faciasına ilişkin davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunmuştu.
Mütalaada aralarında otel yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 7 sanığın 78 kişiye yönelik "olası kastla öldürme" ve çok sayıda kişiye yönelik "olası kastla yaralama" iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
Yangın faciasına ilişkin hazırlanan iddianamede, yangının nasıl başladığı aşama aşama aktarıldı.
İddianamede, yangın eğitimi olmayan personelin, alevlere "müdahale edemediği gibi farkında olmadan yangının hızlanmasına neden olacak davranışlarda bulundukları anlaşılmıştır." denildi.
Ayrıca iddianamede, alevlerin elektrikli ızgaradan çıktığı belirtildi.
İddianamede hayatını kaybeden 78 kişiden 54’ünün karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle, 20’sinin yanarak, 4’ünün de yangından kurtulmak isterken pencereden atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi.
İddianamede ayrıca yaralanan 133 kişiden 7’sinin de yangından kurtulmak için yüksekten atlayarak kemik kırığı sonucu yaralandığı kaydedildi.
İddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme raporu da yer aldı.
Raporda, otelin dış cephesinde yangın merdiveni bulunmadığı, katlarda yer alan yangın alarm butonları ve siren sistemlerinin yangınla eridiği belirtildi.
Ayrıca, binada gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların, ölümleri artıran başlıca nedenlerden biri olduğu vurgulandı.
DAVADA İLK DURUŞMA
Yangın faciasının ilk duruşması, 7 Temmuz'da Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda başlamıştı. Duruşmalarda 10 gün boyunca sanık savunmaları ve mağdur beyanları alınmıştı.
Mahkeme, 17 Temmuz'da açıkladığı ara kararda, daha önce ev hapsinde bulunan itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına ve tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.
KARTALKAYA YANGIN FACİASI
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te gece yarısı çıkan yangın, dünyadaki en büyük on otel yangınından biri olarak kayıtlara geçti.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.
Yangında, bazı tatilcilerin kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarktığı, kimi tatilcilerin ise camlardan kendini aşağıya attığı görüldü.
Yangında; 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı.