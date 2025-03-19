Kartalkaya otel yangını faciası: TBMM Araştırma Komisyonu toplandı

Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, yaptığı sunumda, Türkiye'deki yangın yönetmeliklerinin tarihsel sürecini ve farklılıklarını anlattı.



Yönetmeliğe göre, yangın güvenliği şartlarını taşımayan binaların ruhsat ve iskan alamadığını, bunlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmediğini belirten Aslan, şunları kaydetti:



"Bina kullanıma başlayana kadar zaten projelerin buna uygun olması lazım ruhsat alabilmesi için. Yoksa ruhsat verilmemesi gerekiyor. Ruhsat aldıysa, yapımından sorumlu mühendisi, mimarı, ilgili belediyesi, varsa müşaviri, danışmanı gibi bütün teknik sorumluların, yetkililerin sorumlulukları bulunuyor. Bina, yapı kullanma izin belgesi aldı ve işletmeye başladıysa, bu işletme esnasında onların bakımından, onarımından, işletmesinden hata ve kusur bulunduysa başta işletmeci, işveren yetkilileri ve yine ilgili idarelerinin bu konuda sorumluluğu bulunuyor. Hatta eğer sigortalı bir şirketse, sigorta denetçilerinin de bu konuyu incelemesi, denetlemesi yine sorumluluğu altında bulunan hususlardan."



Binanın işletmesinde bir zafiyet yaşandığında, ruhsatı durdurma ya da bekletme, cezalandırma gibi yaptırımların bulunduğunu aktaran Aslan, son teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak 3 Eylül 2024 itibarıyla mevcut yönetmeliğin güncellenmesi çalışmalarının başlatıldığını hatırlattı.



"YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEMEZ"



Denetim yetkisine değinen Aslan, "Bakanlığımızın, yönetmeliği çalışma, düzenleme, teknik çalışmalarını yapma ve düzenleyici bir görevi bulunmaktadır, denetleyici bir hususu bulunmamaktadır. İlgili idareler tarafından yapılmaktadır." diye konuştu.



Bolu'daki otelin miras yoluyla el değiştirdiğini ve başka çalışmalardan dolayı tadilat ruhsatına gittiğini belirten Aslan, herhangi bir sebeple bir ruhsat değişikliği yapıldığı anda o binanın yeni yönetmeliğe uygun hale getirilme mecburiyetinin bulunduğunu, aksi halde yapı kullanma izin belgesinin verilemeyeceğini söyledi.



Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Yasin Yıldırım da mevzuata ilişkin bilgileri komisyonla paylaştı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver de toplantıda hazır bulundu.