Kartalkaya otel yangını faciasında bir gözaltı daha

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı. 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

Yangının ardından bilirkişi heyetinin hazırlayarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ise yangın denetim raporunun yetersiz ve eksik inceleme yapılarak düzenledikleri belirtilmişti.



Raporda ayrıca otel ile ilgili yapı ve yapı kullanım ruhsatı verme, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve önceden ruhsatlandırılması yapılan yerlerin denetimlerinin İl Özel İdareleri'nin yetki ve sorumluluğunda olduğuna dikkat çekilmişti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından yangın ve sonuçlarında birinci derecede etkili oldukları kaydedilmişti.