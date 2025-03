Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu vakıf ve dernek yetkililerini dinledi

Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Altınok, İçişleri Bakanlığının, Bolu Belediyesi İtfaiyesi ve İl Özel İdaresi'ne ilişkin ön inceleme raporunun kendilerine ulaştığını raporun Komisyon üyeleriyle paylaşılacağını ifade etti.



Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Beceren, ilgili yönetmelikte yer alan otellere ilişkin hükümlerin hemen hemen hiçbirinin, yangının gerçekleştiği otelde mevcut olmadığını söyleyebileceğini kaydetti.



Dünyanın her yanında otel yangınları olduğunu ve geçmiş yıllarda daha çok can kaybı yaşandığını belirten Beceren, "Özellikle uluslararası yönetmeliklerdeki tedbirler sebebiyle artık can kayıpları azalmaya başladı." diye konuştu. En çok yatak odalarında yangın çıktığını, servis alanlarında meydana gelen yangınlarda ise mutfakların ön planda olduğunu söyleyen Beceren, mimari tasarım ve yapısal önlemlerin, can güvenliğinin sağlanmasında oldukça önemli olduğunu belirtti.



Merkezi itfaiye teşkilatı kurulmasının önemli olduğunu ifade eden Beceren, seçimler sonrası belediye yönetimlerinin değişebildiğine işaret etti. Beceren, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O zaman o belediyedeki yöneticiler de değişiyor. Genelde itfaiye erleri değişmemesine rağmen özellikle yangın önleme tarafındaki kadrodaki mühendis ve mimarların konumları da değişiyor. Dolayısıyla burada geçmişten gelen bir hafızanın olması gerekiyor. Birtakım kuralların konulmasını, bu kuralların merkezi olmasını ve bütün il belediyelerindeki itfaiyelerin bunlara bağlı olmasını öneriyoruz. Bu, bizim ortaya attığımız bir şey değil. Gelişmiş ülke itfaiyelerine baktığımız zaman genelde bu şekilde işliyor."



"YANGIN MERDİVENLERİNİN DIŞARIDA OLMASI UYGUN DEĞİL"



Beceren binalardaki yangın merdivenlerinin nerede olması gerektiğiyle ilgili bir soruya ise "21,5 metrenin üzerindeki yangın merdivenlerinin dışarıda olması uygun değildir çünkü dış hava koşullarından etkilenir. Özellikle Kartalkaya gibi bir yerde yangın merdivenlerinin dışarıda olması güvenli tahliyeyi sağlamada zafiyetler meydana getirir. O otel binası zaten 21,5 metreden yüksek olduğu için bunun korunumlu bir merdiven olması gerekiyor." diye yanıt verdi.



Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik ise Türkiye'deki Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in, birçok Avrupa ülkesindeki düzenlemenin ilerisinde olduğunu söyledi. İbik, "Bizdeki temel problem niyet ve kontroldür. Önce niyet, sonra kontrol. Siz yapınızı yangına karşı dayanıklı tutma niyetinde olmalısınız. Sonra da tüm kamu, kontrol ve denetlemenin iyi olmasını sağlamakla mükelleftir." ifadelerini kullandı.



Oteldeki yangın merdiveninin kapalı ve korunaklı olmadığını kaydeden İbik, "Daha da kötüsü içinde bir baz istasyonu ve elektrik tesisatı şaftı var. Elektrik tesisatı şaftı zaten yangına karşı korunumlu olmamasını gerektiriyor. Elektrik geçen kablolar bunun içerisinden geçiyor. Onların kendisi yanıcı. Baz istasyonları hakeza. Bir basınçlandırma sistemi veya havalandırma sistemi olması gerekirdi, bulunmuyor. İlk dakikalardan itibaren içeriye duman girdiğini görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bina dışındaki çevre kaplamasının polimerin en dayanıksız halinden oluştuğunu anlatan İbik, "Kağıtla, yangına aynı tepki sınıfında bulunan bir malzemeden bahsediyoruz. Doğal olarak yangına karşı herhangi bir dayanımı yok. Ayrıca duman oluşturarak yangına yük sağlıyor." dedi.



İlker İbik, asansörlerle ilgili de ciddi bir sıkıntı olduğuna işaret ederek, "Asansörler yangın esnasında çalışmamalıdır. Ne yazık ki asansörlerde can kaybı olduğunu da gördük." diye konuştu



YANGINDA KAÇIŞ YOLLARININ ÖNEMİ



Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Genel Sekreteri Timur Diz, yangında kritik meselelerden birinin kaçış yolları olduğunu belirtti.

Yapı içerisinde yaşayanların, yapıyı güvenli bir şekilde terk edebilmesi veya başka bir şekilde kurtarılabilmesi gerektiğini vurgulayan Diz, "Bunun için de kaçış yollarının düzgün bir şekilde tasarlanması; insan yoğunluğuna, binanın kullanım amacı, bina yüksekliği ve birçok unsur dikkate alınarak mevzuatta tanımlanan unsurlar çerçevesinde tahliye tedbirlerinin alınması gerekir." dedi.



Yangın istatistiklerinin tutulmadığını söyleyen Diz, "Bizim yangın istatistiklerini bilip oradan bir strateji geliştirmemiz lazım." şeklinde konuştu.