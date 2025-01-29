Kartalkaya otel yangını: Otelin müdürü de "hayali" çıktı

Kartalkaya'daki otel faciasında kamu kurumlarının denetimlerindeki karmaşa gibi otel yönetiminde de gariplik olduğu anlaşılıyor. Otel Müdürü olarak bilinen Zeki Yılmaz, aslında müdür olmadığını ileri sürdü. İfadesinde, 1988 yılından bu yana her yıl fiilen otelde çalıştığını anlatan Zeki Yılmaz, "Otelde gayriresmi otel müdürü olarak görev yaparım. Herhangi bir imza yetkim veya sorumluluğum yoktur." dedi. Yılmaz, "Resmi kayıtlarda resepsiyon personeli olarak gözükürüm." iddiasında bulundu.

MÜDÜRE HEMEN HABER VERMİŞLER

Yangın sırasında otelinin 9'uncu katında 9050 numaralı odada uyuduğunu, sesler ve gelen telefon üzerine kalktığını anlatan Yılmaz'ın verdiği bilgiler, merdivenlerden otelin girişine indiğini gösteriyor. Yılmaz'ın verdiği bu bilgi, haberdar edildiği saatte koridorların ve merdivenlerin kaçışa müsait olduğunu gösteriyor.

Yılmaz, diğer odalardaki misafirleri uyandırmak ve uyarmak yerine doğrudan çıkış katına gitmiş ve sonra da otelden uzaklaşmış.