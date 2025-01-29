Kartalkaya otel yangını: Otelin müdürü de "hayali" çıktı
78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otel yangınında, otel yönetiminden skandal ifadeler gelmeye devam ediyor. Otelin müdürü Zeki Yılmaz, aslında müdür olmadığını ileri sürdü. Yangının kendisine telefonla iletildiğini söyleyen "hayali" otel müdürü Yılmaz, diğer yöneticiler gibi doğrudan otelden kaçmış. Otelin genel müdürü Emir Aras "damat kontenjanından" yönetici olduğunu ileri sürüp sorumluluktan kurtulmak isterken, otelin ortaklarından Ceyda Hacıbekiroğlu da, yangın sırasında otelde bulunduğunu anlatıp ablalarıyla birlikte kurtulduklarını ifade etmişti.
Kartalkaya'daki otel faciasında kamu kurumlarının denetimlerindeki karmaşa gibi otel yönetiminde de gariplik olduğu anlaşılıyor. Otel Müdürü olarak bilinen Zeki Yılmaz, aslında müdür olmadığını ileri sürdü. İfadesinde, 1988 yılından bu yana her yıl fiilen otelde çalıştığını anlatan Zeki Yılmaz, "Otelde gayriresmi otel müdürü olarak görev yaparım. Herhangi bir imza yetkim veya sorumluluğum yoktur." dedi. Yılmaz, "Resmi kayıtlarda resepsiyon personeli olarak gözükürüm." iddiasında bulundu.
MÜDÜRE HEMEN HABER VERMİŞLER
Yangın sırasında otelinin 9'uncu katında 9050 numaralı odada uyuduğunu, sesler ve gelen telefon üzerine kalktığını anlatan Yılmaz'ın verdiği bilgiler, merdivenlerden otelin girişine indiğini gösteriyor. Yılmaz'ın verdiği bu bilgi, haberdar edildiği saatte koridorların ve merdivenlerin kaçışa müsait olduğunu gösteriyor.
Yılmaz, diğer odalardaki misafirleri uyandırmak ve uyarmak yerine doğrudan çıkış katına gitmiş ve sonra da otelden uzaklaşmış.
GENEL MÜDÜR DE KAÇMIŞTI
Yangın sonrası tutuklanan şirketin genel müdürü Emir Aras'ın ifadesi, otel yönetiminin önce kendisine kurtardığını gösteriyordu.
Aras, savcılık ifadesinde, rahat bir şekilde nasıl kendisini kurtardığını, çalışanların kendisine telefonla yangını haber verdiğini ve damat olduğu için de otelin genel müdürü yapıldığını anlattı.
Aras, ifadesinde, "Yangın sırasında kızıyla otelin 7'nci katında olduğunu, kat sorumlusunun kendisini telefonla arayarak restoranda yangın çıktığını söylediğini, merdivenlerden inerek dışarı çıktığını belirterek, yangının çok yoğun olması nedeniyle ikaz butonlarına basamadığını, o anda hiçbir şey düşünemediğini" savundu.
DAMAT KONTENJANINDAN GENEL MÜDÜR
Aras ifadesini şöyle sürdürdü:
"15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi oldu. Bu denetim 5-6 saat sürmüştür. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak güvenlikten de sorumluyum, damat olduğum için oradayım."
Otelin Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun yer aldığı 4 hissedarı bulunuyor. Kendisini damat genel müdür olarak tanıtan Emin Aras hissedarlardın birisiyle evli. Damat gibi ortaklardan Ceyda Hacıbekiroğlu da yanın sırasında oteldeydi. Hacıbekiroğlu, yangından sonra sosyal medyada paylaşım yapıp, nasıl kurtulduğunu anlatmış, ablalarının da otelde olduğunu ve yangından kurtulduklarını söylemişti.
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