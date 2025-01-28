Kartalkaya otel yangını: Otelin yönetimi önce kendisini kurtarmış

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Emir Aras'ın ifadesi, otel yönetiminin önce kendisine kurtardığını gösterdi. Aras, savcılık ifadesinde, rahat bir şekilde nasıl kendisini kurtardığını, çalışanların kendisine telefonla yangını haber verdiğini ve damat olduğu için de otelin genel müdürü yapıldığını anlattı.

Aras, ifadesinde, "Yangın sırasında kızıyla otelin 7'nci katında olduğunu, kat sorumlusunun kendisini telefonla arayarak restoranda yangın çıktığını söylediğini, merdivenlerden inerek dışarı çıktığını belirterek, yangının çok yoğun olması nedeniyle ikaz butonlarına basamadığını, o anda hiçbir şey düşünemediğini" savundu.

Aras, bilişim sistemleri mezunu olduğunu ve Gazelle Otel'e 2012'de girdiğini, burada rezervasyonlara baktığını, aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğu için bilgisayar işlerini de yaptığını kaydetti.



"SEZON BAŞINDA DENETLERLER"

Her kış Grand Otel'e çıktığını, burada genel müdür olarak görev yaptığını belirten Aras, şöyle devam etti:



"Ancak fiilen bilgisayarlara bakarım. Rezervasyonları kontrol ederim. Oteldeki denetimleri muhasebeciler yapar. Sezon başında İl Sağlıktan gelirler, onlarla denetim yaparlar. Özel İdareden gelirler, yine onlarla denetim yaparlar. Turizm Bakanlığından geliyorlar, yine muhasebeciler Turizm Bakanlığından gelen kişilere refakat ederler. Otelin denetmenlerine muhasebeci rehberlik eder. Otel müdürü, bunlara refakat eder. Otel müdürü Zeki Yılmaz'dır. Otel müdürü daha çok resepsiyona bakar, personelin arasındaki irtibatı sağlar, toplantıları yapar.

"EN SON DENETİM 5 SAAT SÜRDÜ"



Aras, son yapılan denetimde de otelde bulunduğunu belirtirken, "En son Turizm Bakanlığının yaptığı denetim sırasında ben de vardım. Turizm Bakanlığından gelenler, oteli her yönüyle denetlediler. Ben genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum." dedi.

"DAMAT OLDUĞUM İÇİN ORDAYIM"

Aras ifadesini şöyle sürdürdü:

"15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi oldu. Bu denetim 5-6 saat sürmüştür. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak güvenlikten de sorumluyum, damat olduğum için oradayım."

OTELİN ORTAĞI DA OTELDEYDİ

Otelin Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun yer aldığı 4 hissedarı bulunuyor. Kendisini damat genel müdür olarak tanıtan Emin Aras hissedarlardın birisiyle evli. Damat gibi ortaklardan Ceyda Hacıbekiroğlu da yanın sırasında oteldeydi. Hacıbekiroğlu, yangından sonra sosyal medyada paylaşım yapıp, nasıl kurtulduğunu anlatmış, ablalarının da otelde olduğunu ve yangından kurtulduklarını söylemişti.