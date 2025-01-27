Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf geldi: Masraflı diye yapmadık

36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de, yangın sistemlerinin eksikliği dikkat çekmişti. Otelin muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Muhasebeci Kadir Özdemir, bir dizi iddiaya konu olan bu sistemlerin pahalı olduğu için yapılmadığını itiraf etti. Özdemir, ifadesinde, sistemlerin eksikliğinin tespit edilmesinin ardından, otel yönetimine durumu bildirdiğini ve "masraflı olur" yanıtı aldığını söyledi.

Özdemir'in aktardığı denetim 12 Aralık'ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanlarınca yapıldı. Bu denetimde otelde 8 ana kalemde ciddi eksiklik bulundu ve bu eksikliklerin giderilmesi istendi.