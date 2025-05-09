Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel faciasıyla ilgili TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon'un görev süresinin bir ay uzatılmasına dair Meclis kararı, 7 Mayıs tarihli Genel Kurul'un 84'üncü birleşiminde alındı.



Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen facianın ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, yangının tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların tespiti ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.



18 Şubat'ta görevine başlayan Komisyon, ilk etapta üç aylık bir süreyle görevlendirilmişti.