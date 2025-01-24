Kartalkaya yangın faciası için önerge

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan önergede, yangının tüm boyutlarıyla araştırılması ve aydınlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için Meclis araştırması açılması talep edildi.



Mevzuat ve denetim mekanizmaları ile uygulamadaki eksikliklerin tespiti ve cezalarda caydırıcılığın sağlanabilmesi de önerge gerekçeleri arasında yer aldı.



Gerekçede, can ve mal güvenliğinin sağlanmasının tüm paydaşların öncelikli sorumluluğu olduğu vurgulandı.

MUHALEFET DE ÖNERGE VERECEK

Muhalefet partileri de yangın faciasının araştırılması için önerge vermeye hazırlanıyor.



Önümüzdeki hafta çalışmalarına başlayacak olan Meclis Genel Kurulunun, tüm siyasi partilerin verdiği önergeleri birleştirerek görüşmesi bekleniyor.