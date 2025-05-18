Kartalkaya yangın faciası: İddianamede korkunç ayrıntılar sıralandı

İddianamede ayrıca yaralanan 133 kişiden 7’sinin de yangından kurtulmak için yüksekten atlayarak kemik kırığı sonucu yaralandığı kaydedildi.

Yangın sonrası hazırlanan iddianamede faciayla ilgili detaylara da yer verildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel 'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı.

YANICI MALZEMELER NEDENİYLE HIZLA YAYILDI

Yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, faciaya neden olan ihmaller zinciri de bir bir sıralandı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, yangının restoran katındaki LPG bağlantı hortumlarının erimesiyle hızlandığı, dekorasyonda kullanılan yoğun ahşap kaplamalar, halılar, ek yapılar, petrokimyasal ürünler ve yanıcı malzemelerin yangının hızla yayılmasını artırdığı belirtildi.

YANGIN ALARM BUTONU VE SİREN SİSTEMİ ERİMİŞ

İddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme raporu da yer aldı.

Raporda, otelin dış cephesinde yangın merdiveni bulunmadığı, katlarda yer alan yangın alarm butonları ve siren sistemlerinin yangınla eridiği belirtildi.

Ayrıca, binada gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların, ölümleri artıran başlıca nedenlerden biri olduğu vurgulandı.

Her katta yangın panosunun olduğu, bazı panoların içerisinde yangın tüplerinin bulunduğu, oda tavanlarında duman detektörleri ile kapı arkalarında yangın tahliye planlarının bulunduğu, yine her katın ortasında yangın alarm butonunun olduğu ve aynı buton üzerinde siren sisteminin bulunduğu ancak yangın etkisiyle buton ve sirenlerin eridiği kaydedildi.

