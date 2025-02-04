Kartalkaya yangın faciası: Raporlar Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar.

Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti.

Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?



Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınmış 78 kişi hayatını kaybetmişti. Facia nedeniyle bir günlük milli yas ilan edilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kartalkaya’daki yangın felaketine ilişkin soruşturma genişletildi. Savcılık, felaketin yaşandığı otelin sahibi Halit Ergül’ün diğer oteline yönelik de operasyon yaptı. Genişletilen soruşturma ile birlikte tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.



HASAR TESPİT RAPORU



Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın ağır hasarlı olduğu belirlenmişti.