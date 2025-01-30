Kartalkaya yangın faciası soruşturmasında kat görevlisi serbest

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan Gazelle Resort Otel'in kat görevlisi İ.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartalkaya yangın faciası soruşturmasında kat görevlisi serbest

'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangınının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan otel sahibi Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde bulunan diğer otelinde kat görevlisi olarak çalışan İ.E. de dün gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, bugün savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 28 kişi gözaltına alınırken 19 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

ABD'de askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...