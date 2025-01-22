Kartalkaya yangın faciasında aynı aileden 7 kişi can verdi: 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti

Endişeli bekleyiş yerini acıya bıraktı. Yüksel Gültekin, Bolu'daki yangın faciasında 7 yakınını kaybetti. HABER ALAMAYANLAR OTEL ÖNÜNE GELDİ Bolu'daki yangın faciasının ardından çok sayıda kişi, yakınlarının bulunduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin önüne gitti. Yakınlarından haber alamayanlar, endişeyle söndürme çalışmalarını takip etti. Avukat Yüksel Gültekin de ulaşamadığı ailesinden haber bekleyenler arasındaydı. Gültekin'in çocukları, gelini ve torunları oteldeydi. Söndürme çalışmaları sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır'la görüşmüştü.

YANGINDA ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK ALDI



THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi yangında hayatını kaybetti. Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti. Yangın anında Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.



Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.