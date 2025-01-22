Kartalkaya yangın faciasında aynı aileden 14 kişi can verdi

Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti. Yangın anında Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.

HABER ALAMAYANLAR OTEL ÖNÜNE GELDİ



Bolu'daki yangın faciasının ardından çok sayıda kişi, yakınlarının bulunduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin önüne gitti.



Yakınlarından haber alamayanlar, endişeyle söndürme çalışmalarını takip etti.



Avukat Yüksel Gültekin de ulaşamadığı ailesinden haber bekleyenler arasındaydı.



Gültekin'in çocukları, gelini ve torunları oteldeydi. Söndürme çalışmaları sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır'la görüşmüştü.