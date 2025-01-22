Kartalkaya yangın faciasında aynı aileden 14 kişi can verdi
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki faciada Gültekin ailesinden 14 kişi hayatını kaybetti. THY çalışanı Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte tatile gitmişti. Dün sabahki facianın ardından olay yerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la görüşen kayınpeder Avukat Yüksel Gültekin, tüm yakınlarının hayatını kaybettiği haberini aldı.
THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi yangında hayatını kaybetti.
Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti. Yangın anında Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.
Endişeli bekleyiş yerini acıya bıraktı. Yüksel Gültekin, Bolu'daki yangın faciasında çocukları, torunları ve gelininin hayatını kaybettiğini öğrendi.
HABER ALAMAYANLAR OTEL ÖNÜNE GELDİ
Bolu'daki yangın faciasının ardından çok sayıda kişi, yakınlarının bulunduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin önüne gitti.
Yakınlarından haber alamayanlar, endişeyle söndürme çalışmalarını takip etti.
Avukat Yüksel Gültekin de ulaşamadığı ailesinden haber bekleyenler arasındaydı.
Gültekin'in çocukları, gelini ve torunları oteldeydi. Söndürme çalışmaları sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır'la görüşmüştü.
KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Alevler 10 saat süren uğraşlarla söndürüldükten sonra, kimlik tespit çalışmaları başladı. Yüksek Gültekin, ilerleyen saatlerde 7 yakınının yangında can verdiğini öğrendi. Çocukları Bilal, Enes ve Rümeysa Gültekin'le gelini Sena Gültekin ve 3 torununun cansız bedenine ulaşıldı.
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