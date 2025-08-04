Kartalkaya yangın faciasında bir bakanlık daha soruşturma izni verdi

Bolu Kartalkaya'daki 78 kişinin yanarak can verdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk duruşma görüldüğü sırada 18 Temmuz’da yangının çıktığı tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar vermişti. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DA SORUŞTURMA İZNİ VERDİ Bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Başmüfettiş Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

NE OLMUŞTU?



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez "Olası kastla öldürme" suçu ile "Olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.



32 sanıklı davanın yargılanması 22 Eylül'de devam edecek.

